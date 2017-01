Slik blir Arctic Race i 2017

Av Bernt Harald Dysthe Brennevann

Løypeprofilen ble presentert under en pressekonferansen i Oslo onsdag. Rittet går over fire etapper mellom 10. og 13. august.

Den femte utgaven av Arctic Race starter i Egenes på Andørja. Åpningsetappen er 156,5 kilometer lang og har målgang i Narvik.

- Vi skal til øya der ideen bak Arctic Race of Norway ble etablert. Starten på årets ritt symboliserer at store ting kan skje på små plasser. Vi skal til et lite øysamfunn som med et aktivt og uredd idrettslag som i 2006 påtok seg oppgaven å arrangere NM på landeveissykkel, sa daglig leder Knut-Eirik Dybdal.

Han kunne også forteller at fjell blir et gjennomgående tema for årets trasé.

- Den arktiske naturen har stor betydning for oss. Den skal glede TV-seerne over hele verden.

Atmosfære

Sykkelfesten fortsetter videre med en etappe på 177,6 kilometer mellom Sjøvegan og Bardufoss. Så flytter feltet seg lenger nord i Troms. Tredjeetappen starter i Lyngseidet og runder av i Finnsvikdalen på Kvaløya i Tromsø kommune.

Avslutningsetappen starter og slutter i Tromsø sentrum.

- Den store finalen går på et sted der folk allerede har bevist at de kan skape herlig atmosfære og en ramme for en spesiell avslutning. Målet i år må være å lage en særegen Champs-Élysées-stemning når ryttere går i mål søndag 13. august, sa Dybdal.

Arctic Race er blitt arrangert hvert år siden 2013. Totalt 7 av 16 etapper har endt med norsk hjemmeseier. Alexander Kristoff har vunnet fire av dem. Norges eneste sammenlagtvinner kom da Thor Hushovd vant den aller første utgaven.

Etappene:

* Torsdag 10. august, 1. etappe: Engenes – Narvik (156,5 km)

* Fredag 11. august, 2. etappe: Sjøvegan – Bardufoss (177,5 km)

* Lørdag 12. august, 3. etappe: Lyngseidet – Finnvikdalen (185,5 km)

* Søndag 13. august, 4. etappe: Tromsø – Tromsø (160,5 km).

Sammenlagtvinnere:

* 2016: Gianni Moscon, Italia

* 2015: Rein Taaramäe, Estland

* 2014: Steven Kruijswijk, Nederland

* 2013: Thor Hushovd, Norge.

(NTB)