– Som mange andre føler jeg inderlig med Therese i dag og er skuffet over avgjørelsen, sier skipresident Erik Røste.

Norges Skiforbund ble tirsdag informert om CAS (Idrettens Voldgiftsrett) sin avgjørelse om å utestenge Johaug i 18 måneder.

Saken ble behandlet i CAS etter at FIS (Det internasjonale skiforbundet) anket avgjørelsen Johaug fikk i domsutvalget i Norges Idrettsforbund for å ha brukt en leppekrem med virkestoffet clostebol.

– Jeg synes det ikke er samsvar mellom feilen som er gjort og konsekvensene det får. Når det i dommen slås fast at dette ikke har vært bevisst juks, synes jeg det er veldig strengt at Therese straffes med utestengelse i to sesonger. Straff for brudd på dopingreglene skal være strenge, men ikke urimelige, sier Røste.

Urimelig

Han understreker at Skiforbundet respekterer FIS sin rett til å anke og at det er lengden på utestengelsen han mener er urimelig.

– Jeg mener lengden på utestengelsen er dypt urettferdig, sier Marit Bjørgen.

– Jeg har det vondt og er fortvilet over at Therese må betale en så høy pris i en sak hvor hun er trodd på alle punkter. Dette viser at rettssikkerheten til oss utøvere er veldig sårbar, sier Bjørgen.

– Akkurat nå føler vi først og fremst fortvilelse på Therese sine vegne, sier leder i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad.

– Streng

– Vi synes dommen er streng når hun nå mister to hele verdenscupsesonger, sist vinters VM og OL neste år. Ingen er uenig i hendelsesforløpet, og domsutvalget i NIF og CAS har lagt til grunn at det dreier seg om en feil og ikke noe forsøk på juks, sier Skogstad.

– Jeg er i sjokk og synes dette er veldig vanskelig å håndtere, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

– Nå er det viktigste at Therese og alle involverte i denne saken blir tatt best mulig vare på. Når Therese blir en del av landslaget igjen skal vi alle gjøre det vi kan for at hun får den hjelpen hun trenger, sier Løfshus.

Therese Johaug er utestengt til og med 17. april 2018. Fra og med 18. februar 2018 vil hun kunne trene sammen med landslaget igjen, da utelukkede utøvere etter WADA-koden og NIFs lov kan delta i organisert trening i de siste to måneder av ilagt utelukkelse. (NTB)

