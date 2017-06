Skattesak mot Mourinho under oppseiling

Sport

Av Espen Hartvig

Det er opprettet en sak mot ham etter det skattevesenet mener er to brudd på reglene.

Den portugisiske suksesstreneren skal ha unndratt seg skatt under sin periode som Real Madrid-trener (2010-13). Totalbeløpet skal være noe over 30 millioner kroner.

Mourinho overtok som manager i Manchester United i fjor sommer.

Lionel Messi (Barcelona) er dømt til fengsel i 21 måneder og 19 millioner kroner i bot for skatteunndragelser. Han slipper å sone da slike førstegangssaker i Spania gir betinget fengsel.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) er under etterforskning for tilsvarende forhold. Han skal i retten 31. juli og må svare for hvor 140 millioner kroner tok veien.

Ronaldo har truet med å forlate klubben. Bakgrunnen skal være anklagene om unndratt skatt.

Flere andre Spania-proffer er også tatt for skattefusk de siste årene. Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene. (NTB)