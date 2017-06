Skal lage hockeyfest i Gjøvik

Sport

Vålerenga venter på nye Jordal som skal stå ferdig til sesongstart 2018. I mellomtiden fungerer Furuset Forum som klubbens hjemmearena, men til sesongstarten 8. september har VIF innlosjert seg i Fjellhallen på Gjøvik for å ta i mot et hardtsatsende Storhamar.

Daglig leder i Vålerenga Hockey, Gunnar Thøgersen, mener Furuset Forum ville blitt for liten og håper nå på en hockeyfest ved Mjøsas bredd.

– Furuset er jo en liten arena, og med Patricks (Thoresen) første kamp for Storhamar vil dette bli en hockeyklassiker og en kjempestart i GET-ligaen. Et av problemene som kunne blitt gjeldene er at Storhamar-supporterene ville ha kjøpt alt av seter i Forum. Også er det jo kult med Vålerenga-Storhamar på Gjøvik, i en hall som er veldig tilrettelagt for hockey, sier han til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Patrick Thoresen er uten tvil den store signeringen i norsk ishockey denne sommeren.

VIF på sin side sliter mer med økonomien, og har foreløpig ikke signert noen nye. Thøgersen håper at kampen også kan bidra positivt økonomisk.

– Vi er jo inne i en tøff periode hva gjelder økonomi, så vi håper dette kan være med på å lage en liten bonus for Vålerenga.

Men først og fremst skal denne helgen være en fest for VIF. Både i hockey og fotball.

– Det vil bli en festhelg for hele Vålerenga-familien, med hockey fredag og åpning av ny fotballstadion på Valle to dager etter, sier Thøgersen.