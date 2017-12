Satte målrekord i storseier

Sport

Av: Ida Madsen Hestman og NTB

Før kampen, var Kane kun ett mål unna å slå Alan Shearer sin rekord på 36 mål i ett og samme kalenderår i Premier League.

Men allerede etter 21 minutter stod rekorden for fall, da Tottenhams målsnik fluktet et frispark fra Christian Eriksen i mål med hodet.

Kane kunne ta med seg matchballen hjem for andre seriekamp på rad etter å ha satt tre baller i nettet bak Fraser Forster.

Fra hattrick til hattrick

Kane, som kom fra et hattrick mot Burnley i forrige serierunde, la på til 2-0 etter 38 minutter.

Tottenham-laget broderte seg gjennom et dyptliggende Southampton-lag. Til lutt ble ballen spilt på tvers inne i feltet, der Kane ventet, og fikk en enkel jobb med å sette inn sitt andre for dagen.

Southampton hadde to gode muligheter til å redusere like etter pause. I stedet var det Dele Alli som la på til 3-0, og kun to minutter senere var Son Heung-min på plass og satte inn 4-0.

Klatrer til fjerdeplass

Southampton reduserte til 1-4 etter 64 minutter da Sofiane Boufal gikk på skudd i nærmeste hjørne. Hugo Lloris, som hadde en rufsete kamp, maktet ikke å holde skuddet ute, men han fikk se Kane sette inn sitt tredje for dagen kun tre minutter senere.

24-åringen ble spilt gjennom skrått ute til venstre og chippet ballen elegant over Forster til 5-1.

Dusan Tadic pyntet på resultatet da han satte inn 2-5 etter 82 minutter.

Resultatet gjør at Spurs klatrer til fjerdeplass på tabellen med 39 poeng før resten av runden spilles.

Southampton ligger på 13.-plass med 19 poeng.

Les også: Kong Kane knuste Liverpool på Wembley

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!