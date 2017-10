Rosenborg kan ta seriegullet i neste kamp

Sport

Av Bernt Harsald Dysthe Brennevann

Nicklas Bendtner var usynlig før han ga Rosenborg ledelsen, mens danskens offsidemål til 2-0 satte sinnene i kok i Brann-leiren. Trønderne vant til slutt 3-0.

Med søndagens seier er RBK bare tre poeng unna å være sikret sitt tredje strake seriemesterskap. Gullet kan være i boks etter hjemmemøtet med Stabæk førstkommende søndag.

Kampen i Bergen vil huskes best for at Bendtner i soleklar offside fikk lov til å doble trøndernes ledelse i det 59. minutt. Pål André Helland fikk en liten touch på Mike Jensens pasning, og dermed skulle assistentdommeren ha vinket.

Men flagget kom aldri. Fra ti meter var Bendtner iskald og satte ballen forbi Piotr Leciejewski. Brann-supporterne kunne ikke tro det de så, og trener Lars Arne Nilsen ristet oppgitt på hodet i flere minutter på sidelinjen.

Hjemmefansen klarte heller ikke å glemme dommertabben med det første. Illsinte publikummere kom med slengbemerkninger, og enkelte begynte å kaste gjenstander ut på gressteppet der André Hansen voktet RBK-målet.

Toppscorer

Rosenborg hadde knapt skapt noe som helst før Bendtner ut av ingenting var alene med Leciejewski. På elegant vis dempet han Mike Jensens markkryper og plasserte ballen i nettet. En klassescoring av RBKs superdanske.

Den tidligere Arsenal-spissen hadde ikke vært synlig i kampen før han plutselig hogg til og igjen viste hvilke kvaliteter han besitter. Etter søndagens kamp er han Eliteseriens toppscorer sammen med Stabæks Ohi Omoijuanfo. Begge står med 17 fulltreffere.

På overtid la innbytter Milan Jevtovic på til 3-0.

Kåre Ingebrigtsen var alt annet enn fornøyd med det Rosenborg viste før pause. Unnskyldninger om tunge bein etter 1-3-tapet borte mot russiske Zenit St. Petersburg i europaligaen ville han ikke høre på.

– De elleve som spilte i første omgang skal få sjansen i 15 minutter til og vise at de har lyst til å spille. Dette her er ikke i nærheten (av godt nok). Det finnes sikkert mange unnskyldninger, men for dette her finnes det ingen, sa RBK-treneren til Eurosport i pausen.

I en sjansefattig første omgang var Brann nærmest å ta ledelsen. I det 44. minutt kom Deyver Vega på et godt løp og prøvde seg på innlegget til Ludcinio Marengo. Skuddet gikk via en Rosenborg-spiller og over mål.

Formsvikt

To minutter tidligere hadde Jonas Grønner bredsidet ballen i nettmaskene, men assistentdommeren vinket for offside. Stopperen sto ved bakerste stolpe da han var sist på en ball fra Vega.

Brann kom til flere store sjanser den siste halvtimen. Den største kom da innbytter Azar Karadas fikk hodet på et innlegg et par minutter før slutt. André Hansen vartet opp med en kanonredning.

Tapet var Branns fjerde strake i Eliteserien. Bergenserne har kjempet om medalje denne sesongen, men har falt av etter en svak høstform. Nilsens lag ligger på femteplass med sine 40 poeng. Det skiller fire poeng opp til treer Sarpsborg.

Rosenborg topper tabellen ti poeng foran Molde. Om en uke kan trønderne ta nok et seriegull. (NTB)

KAMPFAKTA

Brann – Rosenborg 0-3 (0-0)