Rooney tilbake i United-troppen

MANCHESTER (Dagsavisen): Manchetser United er blitt laget som ikke taper, men som må kjempe hardt for titlene. Nå har europaligaen høy prioritet fordi seier der bringer dem tilbake til mesterligaen.

På Uniteds treningsfelt onsdag kunne man se en sprudlende Wayne Rooney i aksjon, og litt etterpå kunne manager José Mourinho bekrefte at veteranen er med i Uniteds tropp.

– Han har hatt framskritt på trening, men uansett hva testene viser så vil jeg vil ha ham på benken fra start. Han er erfaren og en spiller som kan være nyttig hvis vi trenger å holde ballen i laget mot slutten av kampen, sa Mourinho på pressekonferansen etter treningen.

Han bekreftet også at det blir Sergio Romero som vil være keeper. Romero har stått mange av kampene i europaligaen, mens spanske David de Gea har vært førstevalget i Premier League.

– Han er en målvakt med mye erfaring og er en god spiller, sa portugiseren.

Zlatan fra start

Det vakte oppsikt da Zlatan Ibrahimovic startet på benken i storoppgjøret mot Chelsea i påsken. Han kom inn 20 minutter før slutt i kampen United vant 2-0 på Old Trafford. Erstatteren Marcus Rashford scoret ett av målene. Torsdag kan vi få se begge på banen samtidig. Men kanskje ikke fra start.

Med seieren over Chelsea er United med i kampen om topp fire som gir mesterligaplass. Men den sikreste veien er å vinne europaligaen. Torsdag er det nok med 0-0 for å gå videre. Men slik tenker ikke Mourinho.

- Nei, det ligger i denne klubbens natur å vinne alle kamper den spiller, sier portugiseren.

United går til torsdagens kvartfinale med en voldsom statistikk i ryggen. United er ubeseiret på 16 hjemmekamper i europacupene og har i tillegg vunnet alle de tre tidligere møtene med Anderlecht på Old Trafford. 10-0-seieren mot belgierne i september 1956 er fortsatt klubbrekord.

Scoret sist

Henrikh Mkhitaryan scoret Uniteds mål i forrige ukes bortekamp i Belgia. Mot Chelsea satt armeneren på benken sammen med blant andre Zlatan Ibrahimovic og Michael Carrick.

Torsdag er det ventet at alle tre er tilbake i startoppstillingen.

Anderlecht-trener Rene Weiler mener 1-1-scoringen til Leander Dendoncker gir laget håp foran returoppgjøret på Old Trafford.

– Vi hadde det tøft i første omgang sist. Manchester United var sterke og imponerte veldig. I annen omgang spilte vi bedre og kom oss høyere i banen. Vi fortsatte å presse, for vi visste vi kunne utligne. Målet gir oss ekstra motivasjon, sier han, i følge NTB.

Europaligaen og innspurten i Premier League håper United skal bli en eneste lang opptur. Laget har for spilt for mange kamper uavgjort hjemme for å være med i tetkampen i Premier League. Men torsdag er 0-0 nok. 1-1 gir ekstraomganger.

