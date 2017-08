Rooney skaffet Everton uavgjort mot City

Sport

Nest etter Liverpool, er det vel City det smaker best å slå for Wayne Rooney. Og er det en spiller City-fansen virkelig digger å hate, er det nettopp Rooney. Derfor var det bare som det skulle være da han fikset sin 200. ligascoring og seier for Everton.

Røyen lå tjukk over stadion i Manchester. Ofrene i Barcelona ble hedret av begge lag. Der sto fansen samlet selv om to rivaliserende byer skulle gjøre opp på fotballbanen. Rivaliseringen stikker ikke så dypt altså. Men det de aller fleste ville se, var om Rooney kunne levere. Englands lagkaptein, som ikke lenger er på laget, dro fra Manchester United tilbake til barndomsklubben Everton før denne sesongen. Hans United-fortdi husker selvsagt City-fansen, som buet hver gang Rooney bare nærmet seg ballen, han hadde tross alt scoret åtte ganger mot dem før denne kampen. Everton-fansen svarte med taktfaste Rooney-rop. Akkurat det var ikke så sikkert de kom til å gjøre, før Rooney plasserte ballen i mål i serieåpningen mot Stoke. Fotballfans glemmer aldri, men de kan tilgi.

Spillet bølget fram og tilbake det første kvarteret i Manchester, uten noe særlig til sjanser å snakke om. De Bruyne fikk i vei en lompe som var helt ufarlig, før Evertons Davies gjorde det samme. Etter 32 minutter var Agüero igjennom men surra det til. Stadig vekk klarte City å spille inn i rommet foran midtstopperne til Everton – sånn går det med mannsmarkering og ikke sone. En scoring lå i luften. I hvert fall nesten, for rett etter var Silva igjennom og plasserte ballen i stolpen bak Pickford.

Ofte blir det mål mot spillets gang, og når det ligger en scoring i luften, er det aldri gitt i hvilket nett ballen havner. Og hvem ellers skulle score om ikke Evertons hjemvendte sønn? For denne scoringen som lå o luften, den var det Rooney som sto for. 34 minutter; et hardt innlegg foran mål som han bredsidet inn fra kort hold, mens bortesupporterne gikk til himmels. Og det var jaggu også Rooneys 200. seriemål. Det er nest mest i ligaens historie, bak Alan Shearer. Det spørs om ikke Southgate må ta med Rooney til neste England-tropp? Det er VM til sommeren og England trenger sin superhelt i Russland.

Da Citys Walker pådro seg sitt andre gule rett før pause, begynte City-spillerne å bli frusterte, det samme gjorde Pep Guardiola. Igjen, dette er alltid til Rooneys fordel. Utover i andre omgang bredte frustrasjonen seg og Everton blomstret. De hadde da også en mann mer på banen. City tok over spillet med 20 minutter igjen og hadde ballen i 65 prosent i andre omgang. Til slutt gikk det som det måtte, da Sterling fikk en lompe forbi Pickford. Når så Schneiderlin fikk sitt andre gule etter sedvanlig overspilling fra Agüero, var det bare om å gjøre å holde ut for Everton. Men selv med uavgjort var dette Rooneys kveld. Han scorer for moderklubben mot City, for niende gang.

Når motstanderen er forbanna, skinner Wayne Rooney. Matcher med temperatur og muskler er hvor Rooney trives best. Sinnet var tydelig hos City og dommeren fikk gjennomgå nesten hver gang han blåste. Fot ikke å snakke om da Rooney ble byttet ut etter 90 minutter. Men, det er i slike kamper Rooney kommer til sin rett. Med innstas, vilje muskler og tæl kommer du langt, i hvert fall en mandag i Manchester.

Kampfakta:

Manchester City – Everton 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Wayne Rooney (35), 1-1 Raheem Sterling (82).

Rødt kort: Kyle Walker (44, to gule), Manchester City. Morgan Schneiderlin (88, to gule), Everton. (NTB)