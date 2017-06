Ronaldo senket russerne også

Sport

Av Sjur Natvig

Superstjernen mistenkes av spanske skattemyndigheter for å ha unndratt 140 millioner kroner fra beskatning, og saken har ført til at det spekuleres i at han kommer til å forlate Real Madrid.

Ronaldo har ikke villet uttale seg om saken mens han er i Russland for å delta i prøve-VM, og han trosset blant annet påbudet om å møte til pressekonferanse etter at han ble kåret til kampens spiller i åpningskampen. Onsdag ble han kåret igjen, møtte opp og snakket, men bare om kampen.

– Vi er veldig glade. Det er første gang Portugal har vunnet i Russland. Vi spilte godt mot et lag som hadde publikums støtte. VI var best og hadde flest sjanser, sa Ronaldo.

Den spanske TV-kanalen TVE meldte onsdag at Ronaldo har bestemt seg for å betale skattekravet, selv om han ikke vil medgi å ha gjort noe galt. Det kommenterte han ikke selv.

Onsdag brukte han hodet i dobbelt forstand allerede i kampens 8. minutt. Med smarte bevegelser manøvrerte han seg til helt fri posisjon ved lengste stolpe på et innlegg fra Raphaël Guerreiro, og kontrollert nikket han ballen i mål.

Det var Ronaldos første landslagsmål scoret i Russland. Han håper nok at det blir mange flere i VM-sluttspillet neste år.

Dominerte

Portugal dominerte fullstendig i første omgang, og hjemmepublikum i Moskva hadde lite å glede seg over.

Igor Akinfejev i hjemmemålet, som spilte sin 100. landskamp, måtte levere flere redninger da Ronaldo og lagkameratene var frampå. Særlig god var redningen på et hodestøt fra Adrien Silva tidlig i annen omgang.

Etter pause spilte Russland seg inn i kampen, men det ble ikke mange gode sjanser av det. Den største muligheten til utligning kom på overtid, men Georgij Dzjikja nikket over.

Alvorlig skade

Med seieren tok europamester Portugal et kjempesteg mot semifinale i kontinentcupen. Selv om seieren glapp på overtid i 2-2-kampen mot Mexico i 1. runde, er laget komfortabelt plassert med beskjedne New Zealand som eneste gjenværende motstander.

Mindre hyggelig var det at Raphaël Guerreiro måtte ut med skade midt i annen omgang. Han ble sendt til sykehus med frykt for beinbrudd.

– Det er veldig trist. Han er en fantastisk gutt og en flott spiller. Vi håper det ikke er så ille, men det ser ut som han kan miste starten av neste sesong, sa landslagssjef Fernando Santos om Dortmund-spilleren.

Russland må prestere mot Mexico i siste runde om det ikke skal bli sportslig fiasko i prøve-VM. (NTB)

KAMPFAKTA

Russland – Portugal 0-1 (0-1)

42.759 tilskuere i Moskva

Mål: 0-1 Cristiano Ronaldo (8).

Dommer: Elenito Di Liberatore, Italia.

Gult kort: Denis Glusjakov (26), Georgij Dzjikja (72), Alexander Samedov (76), Russland, Pepe (57), Bernardo Silva (71), Portugal.

Lagene:

Russland (5-4-1): Igor Akinfejev – Roman Sjisjkin (Aleksander Erokhin fra 46.), Georgij Dzjikja, Viktor Vasin, Fedor Kudrjasjov (Aleksander Bukharov fra 83.), Dmitrij Kombarov (Dmitrij Poloz fra 68.) – Alexander Samedov, Denis Glusjakov, Aleksander Golovin, Jurij Zjirkov – Fedor Smolov.

Portugal (4-4-2): Rui Patricio – Cedric, Pepe, Bruno Alves, Raphael Guerreiro (Eliseu fra 65.) – Bernardo Silva, William, Adrien Silva (Danilo fra 83.), André Gomes – André Silva (Gelson Martins fra 78.), Cristiano Ronaldo.