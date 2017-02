Rekdal følte seg mistenkeliggjort

Sport

Kjetil Rekdal skisserte selv sin nye rolle i fjor høst, men innser nå at det ikke gikk. Dette skriver han i sin avskjed til klubben:

"Den siste tiden har jeg jobbet med vanskelige overgangssaker, der avstand mellom forventning og tilbud har vist seg å være for lang. Jeg innser at onde tunger utenfor huset kan mene at jeg ikke alltid ville gjøre mitt beste for at det nye teamet skulle lykkes, uansett hvor uriktig det er kan det oppleves slik", skriver han.

- Det er overhodet ingen konflikt som ligger bak dette, men avgjørelsen hans har nok vokst fram over tid, sier daglig leder i Vålerenga Fotball, Erik Espeseth til Dagsavisen.

- Hvem overtar som sportssjef?

- Så langt har vi ikke kommet. Nå får vi administrere dette videre først vi som er i administrasjonen, sier han.

Avgjørelsen ble definitivt tatt torsdag. Noen ny jobb, eventuelt som assistenttrener på landslaget, skal heller ikke være bakgrunn. Men Rekdal var ikke med Vålerenga på treningsleiren til La Manga sist uke, noe som heller ikke var planlagt. Han skulle jobbe med spillerlogistikk.

Avskjedsbrevet hans kan tolkes slik at han følte at han ikke lyktes fullt ut med dette. Og det han mener med "onde tunger utenfra" skal være baksnakking utenfor kontorene på Valle. Selv tar han sterk avstand fra det. Han hevder han har hatt et ekte VIF-hjerte fra den gangen faren hans tok han med på VIF-kamp for første gang som guttunge.

Det var Kjetil Rekdal selv som tok intiatitivet til omorganiseringen i klubben sist høst. Og det var han selv som tok kontakt med Ronny Deila om trenerjobben. Selv ønsket han å få en annen rolle i klubben og sportssjef-stillingen var helt naturlig.

TV-kanalen Discovery skal ha vært i kontakt med Kjetil Rekdal om jobb der, men det har ikke Dagsavisen fått bekreftet. Discovery overtar dekningen av norsk seriefotball fra og med denne sesongen.

Avskjedsbrevet

Her er avskjedsbrevet fra Rekdal til klubbens supportere:

"Da er min tid i klubben over. Etter lengre tids grubling, mange gode samtaler og grundige overveielser, ble jeg i går enig med meg selv og klubben om at det beste for alle parter er å gå hver til vårt. Jeg innså etterhvert at det å være Sportssjef for den nye treneren byr på flere utfordringer enn forutsett. Etter flere lange og gode samtaler med Erik og Ronny, ble vi alle enige om at det er enklere å fortsette uten min tilstedeværelse.

Den siste tiden har jeg jobbet med vanskelige overgangssaker, der avstand mellom forventning og tilbud har vist seg å være for lang. Jeg innser at onde tunger utenfor huset kan mene at jeg ikke alltid ville gjøre mitt beste for at det nye teamet skulle lykkes, uansett hvor uriktig det er kan det oppleves slik.

I min tid har vi solgt spillere for flere ganger mer enn vi har kjøpt inn spillere for. Dette er svært positivt, og noe alle i mine team kan være stolte av. Det er mange som fortjener en stor takk for støtten jeg har fått gjennom perioden, jeg er oppriktig glad i Vålerenga og selvsagt også menneskene som jobber der.

Fremtiden ser lys ut for Vålerenga fotball. Nyansatt hovedtrener med et stort og sterkt team rundt seg, i tillegg er en ny daglig leder med lang erfaring på plass, og eier Tor Olav Trøim tenker langsiktig ift sitt sterke engasjement til Vålerenga.

Vil til slutt bare takke for min tid i klubben i mitt hjerte og ønske alle involverte hjertelig lykke til med 2017 sesongen."