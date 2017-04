Overtidsdrama da KFUM gjestet Grorud

Sport

GRORUD MATCH KUNSTGRESS (Dagsavisen): Grorud sesongåpnet med en knallsterk 1-0-seier borte mot Finnsnes. Lørdag skulle de forsøke å følge opp da KFUM tok turen for sesongens første hjemmekamp. Det skulle vise seg å bli en thriller.

Forsmak

Men det var lite som vitnet om akkurat det i starten av kampen. Den første halvtimen var rolig med noen kvartsjanser til begge lag, mot slutten av omgangen klarte KFUM å beholde ballen og trykket på Grorud i lengre perioder av gangen og den første smakebiten på overtidsdrama denne ettermiddagen kom allerede i førsteomgang da Stian Sortevik fikk lagt ballen inn fra høyre. Han fant Emil Ekblom på bakerste som stanget ballen i mål.

- Det blir for enkelt. De får stå alt for alene foran mål, sier Grorud-trener Rolf Teigen om målet.

Kapteinen tar ansvar

Pausepraten så imidlertid ut til å ha gjort godt for Grorud. For kun to minutter ut i omgangen kjempet Fisnik Kastrati til seg et hjørnespark for vertene. Opp kom midtstopper og kaptein Morten-Andre Slorby som stanget inn utligningen via tverrliggeren fra fem meter.

- Vi hadde snakket om han på forhånd og én mann hadde fått i oppgave å ligge på han, men Slorby var rett og slett bare bedre i duellen.

- Kunne keeper ha kommet ut?

- Vi vil gjerne at keeper kommer ut på baller som blir slått inn på 4-5 meter. Om han kunne det der er vanskelig å si.

Fra himmel til helvette for Kåffa

Men Grorud var ikke ferdige, for seks minutter etter utligningen kom Faysal Mohamed Ahmed dundrende gjennom KFUM-forsvaret og hamret ballen inn via stolpen til venstre for Fredrik Johansen Mundal i "Kåffa"-buret.

Kampen roet seg litt igjen etter dette, med KFUM som det førende laget, men det var ikke før kampuret rundet 80 minutter at dramatikken for alvor startet. KFUMs Stian Pettersen ble spilt fri inne i 16-meteren av Stian Sortevik etter fine kombinasjoner. I duell med Groruds Kevin Makowitz gikk Pettersen ned. Pettersen som hadde et gult kort fra tidligere i kampen ropte på straffe, men belønningen ble i stedet for gult kort for filming og dermed dusjen.

- Det er soleklart straffespark. Jeg blir spilt fri og er helt alene med keeper og så kommer han inn fra siden og drar meg overende. Det er ingen grunn for meg til å kaste meg. Jeg er jo alene med keeper. I stedet får jeg rødt kort. Jeg synes dommeren kan vise litt skjønn i den situasjonen. Kanskje det ikke er nok til å få straffe, men det er ikke filming og rødt kort heller, sier Stian Kommandantvold Pettersen til Dagsavisen om situasjonen.

Kevin Mankowitz, som vrikket foten og måtte byttes ut etter duellen, er ikke helt uenig i hva som faktisk skjedde, men støtter ikke at det burde vært dømt straffespark.

- Vi er i en duell og jeg er borti han, men han faller veldig lett og det er ingen straffe, sier han.

Ellevill avslutning

Dermed ble det som så ut som en kort vei til utligning plutselig veldig mye lenger for gjestene fra Ekeberg.

Men Grorud spilte ikke spesielt klokt med en mann mer og da klokka passerte nitti ga de mannen de fryktet mest, Stian Sortevik, litt for mye plass og Sortevik lurte ballen inn nede til venstre for Kamil Olsztynski til enorm glede blant de rød, hvite og blå. "Kåffa" hadde klart det - med én mann mindre.

- Vi blir snytt! Men vi viser en enorm moral som får det røde kortet og reiser oss og utligner, sier KFUM-trener Jørgen Isnes.

- Vi gjør noen dumme valg i forkant og gir han for mye plass, det var noe vi hadde snakket om på forhånd at vi måtte unngå, sier Rolf Teigen om utligningen.

Men dramatikken var ikke over. For langt, langt på overtid fikk Grorud innkast høyt i banen, Faisal Dahir kastet ballen inn mot kaptein Morten-Andre Slorby som fikk stusset ballen videre til Martin Høyland på bakerste som kriget inn seiersmålet for Grorud, som nå står med to seiere på de to første kampene av årets sesong.

- Det var helt sykt. Vi bretter opp arma og gjør jobben helt på slutten. Det var utrolig viktig, smiler en strålende fornøyd Høyland etter kampen.



Men til tross for scoring og ledelse langt på overtid var ikke denne kampen helt over. For KFUM gikk rett i angrep fra avspark og innbytter Fredrik Levorstad fikk muligheten alene fra skrå vinkel, men på halv-volley gikk forsøket i ansiktet på Olsztynski og til et hjørnespark det aldri ble en ordentlig sjanse ut av. "Kåffa"-trener Jørgen Isnens var forbanna, men likevel litt fornøyd etter kampslutt.



- Jeg er sinnsykt irritert. Men vi viser moralen nok en gang når vi skaper den muligheten til å utligne helt på slutten der. Vi gjør nesten alt riktig i dag. Slipper inn et par enkle dødballmål, men ellers kontrollerer vi kampen. Grorud ligger bak og ønsker å kontre, men vi klarer å forhindre dem fra det, sier Isnes.



Grorud-trener Rolf Teigen har noe av den samme oppfatningen.



- Vi vant og det er vi fornøyd med, men det er ikke en god kamp av oss. Vi skapte ingenting. KFUM hadde gjort hjemmeleksa si. Jeg er fornøyd med resultatet, ikke prestasjonen, konkluderer han etter at dommeren hadde blåst av en ellevill fotballkamp i Groruddalen.



KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 1 lørdag:

Grorud - KFUM Oslo 3-2 (0-1)

Grorud match kunstgress: 202 tilskuere.

Dommer: Jon Romuld Håversen

Assistentdommere: Resa Hauge og Karwan Kadhm Mamhassan



Mål

0-1 Emil Ekblom (45), 1-1 Morten-Andre Slorby (47), 2-1 Faysal Mohamed Ahmed (53), 2-2 Stian Sortevik (89), 3-2 Martin Høyland (90)



Gule kort:

Faysal Mohamed Ahmed (76), Martin Høyland (77), Grorud.

Stian Kommandantvold Pettersen (39), Stian Kommandantvold Pettersen utvist (80), KFUM.



Innbytter

Mesut Can inn for Fisnik Kastrati (61), Tega George inn for Glenn André Harviken (74), Henning Bunæs inn for Kevin Mankowitz (83), Grorud.

Cato Pathmamathan Valøy inn for Christoffer Kringberg (72), Fredrik Levorstad inn for Kristoffer Hagen (84), Marius Brevig inn for Håkon Aalmen (84), KFUM.



Øvrige resultater 2. divisjon avdeling 1 lørdag:

Kjelsås-Finnsnes 1-2

Bærum-Alta 1-1

Follo-Nybergsund/Trysil 0-1