Nytt tap: Vålerenga trenger den stille uka

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Det er ikke mangel på hendelser i Vålerengas kamper. Laget svinger fra det flotte til det helt begredelige. Men så langt er det elementære feil som preger prestisjeprosjektet i Oslofotballen. På sidelinja står en ivrig Ronny Deila og prøver å påvirke. Men sannheten er at spillerne ikke klarer å utføre det de blir bedt om. Hva gjør man da? Seks baklengs på de tre første kampene gir et delvis svar. Laget lekker. Og det er det mange grunner til.

Men før det: Hvorfor fungerer ikke Vålerenga fra start? I riktig gamle dager brukte biler sveiv, nå holder det med startknapp. VIF startet som en 58-modell, etter pause fant de startknappen. Denne kvelden manglet det energi fra start og Sandefjord fikk lov til å styre kampen i de første 20 minuttene. Og hadde Sandefjords Håvard Storbæk vært mindre uselvisk hadde han sendt laget i ledelsen etter 24 minutter. Men i stedet for å avslutte alene med Marcus Sandberg, valgte han feilpasning. Som så mange andre denne kvelden.

I dette VIF-laget er Abdi Ibrahim satt ti å styre spillet, men så langt har det vært dristig. Før halvtimen var spilt noterte vi to kritiske balltap da hele laget var på vei framover. Men da Vålerenga fikk en grartis time-out i forbindelse med en skade på en Sandefjord-spiller, innkalte Ronny Deila til allmøte på sidelinja. Han fikk tid til å endre noe. Og det så ut som VIF-spillerne plutselig løp dobbelt så fort. I hvert fall til Sandefjord fikk straffesparket som tidligere Ronny Deila-elev Flamur Kastrati fikk gleden av å sende stang inn. Han presterte også å pådra seg gult kort fordi han dundret ballen inn i mål igjen da den trillet ut. Slikt skal vi ikke ha noe av. Men det hadde skjedd noe med VIF.

I åpningskampen mot Viking var Vålerengas venstreside beholdningen. Men denne gangen var den borte. Ivan Näsberg satt på benken og Bård Finne startet på høyresiden. Resultat: Vålerenga kom ikke fram noen steder. Og Muhamed Keita og Ghayas Zahid fikk aldri den plassen foran seg som de trengte. Det skulle i teorien være plass nok mot Sandefjords tremanns-linje bakerst. Men når presisjonen mangler stopper rytmen og Vålerenga så akkurat ut som slike lag gjør: Det hang ikke sammen. Noe av æren tilfaller Lars Bohinen. Som han sa til oss tidligere. VIF har mange bra spillere, men mangler fysikk. Denne kvelden var mangelen på presisjon langt verre.

Men den kom altså bedre fram rett etter pause. Herman Stengel har lagets beste dødballfot og to ganger kunne han fått målgivende tidlig. Jonatan Tollås Nation headet rett i mål, mens Markus Nakkim headet rett på keeper. Da ble det omsider litt varmere på Ullevaal. Men igen VIF-kamper uten rare dommeravgjørelser, slurv og nesten pinlige episoder. Dommer Rohit Saggi sendte Jonatan Tollås Nation i dusjen etter to gule kort, hvorfor han fikk det andre er uforståelige. Så var det keeper Marcus Sandbergs bærtur som ble tema, han forlot målet uten å finne erstatter slik at Kastrati kunne score igjen og avgjøre kampen. Attpåtil nærmest alene mot fem VIF-forsvarere.

Legg til at begge lag ble snytt for straffespark og at Vålerenga styrte hele 2. omgang spillemessig. Men det er vrient å vinne fotballkamper når man ikke føler trygghet bakover. Denne kvelden var det bare Herman Stengels dødballer som holdt eliteserienivå. Vålerenga og Odd er ligaens to største skuffelser til nå. Vålerenga har tapt for Haugesund og Sandefjord og skal VIF vinne Oslos kresne publikum tilbake, må de vinne fotballkamper. Så enkelt. Og så vanskelig. Det er bare å ønske alle involverte god påske.

Vålerenga – Sandefjord 1-2 (0-1)

Ullevaal stadion: 6778 tilskuere

Mål: 0-1 Flamur Kastrati (str. 37), 1-1 Jonatan Tollås Nation (49), 1-2 Kastrati (73).

Dommer: Rohit Saggi.

Gult kort: El-Hadji Gana Kane, Flamur Kastrati, William Kurtovic, Sandefjord, Jonatan Tollås Nation, Vålerenga.

Rødt kort: Jonatan Tollås Nation (63, to gule), Vålerenga.

Lagene:

Vålerenga (4-2-3-1): Marcus Sandberg – Robert Lundström, Markus Nakkim, Jonatan Tollås Nation, Rasmus Lindkvist – Herman Stengel, Abdi Ibrahim – Bård Finne (Henrik Kjelsrud Johansen fra 76.), Ghayas Zahid (Simen Juklerød fra 68.), Muhamed Keita (Enar Jääger fra 65.) – Mohammed Abdellaoue.

Sandefjord (3-5-2): Ingvar Jónsson – Abdoulaye Seck, Christer Reppesgård Hansen, El-Hadji Gana Kane – Elliot Kebbie, Håvard Storbæk, Enric Vallès, William Kurtovic, Joachim Solberg Olsen – Pau Morer, Flamur Kastrati (Markus Naglestad fra 76.).

Øvrige resultater:

Lillestrøm – Haugesund 0-2, Sarpsborg – Viking 3-0, Stabæk – Odd 2-0, Tromsø – Sogndal 3-0.

Senere kampstart: Strømsgodset – Aalesund (20.00).

Spilt lørdag: Rosenborg – Molde 2–1.

Spilles mandag: Kristiansund - Brann.