Nytt møte om VIFs hjemmebane i dag

Det er full forvirring om hvor Vålerenga skal spille sine hjemmekamper etter at Jordal amfi slukker lysene lørdag kveld. Vålerenga har tatt det for gitt at det blir Furuset Forum, mens Manglerudhallen ble spilt inn som alternativ rett før jul.

- Dette er fortsatt like uavklart. Men vi er invitert til et møte med byråden i ettermiddag, sier daglig leder i VIF Hockey, Gunnar Thøgersen til Dagsavisen.

Han er klar for at klubbens førstevalg fortsatt er Furuset.

- Og ja, dette begynner å haste nå, sier han.

Vålerenga spiller sine to siste hjemmekamper på Jordal amfi torsdag (mot Storhamar) og lørdag (mot Frisk Asker). Det er stor interesse rundt begge kampene.

Og uansett utfall om hva som blir lagets midlertidige arena til nye Jordal står ferdig i september 2018, vil publikumstallene gå betydelig ned. Av den enkle grunn til at det er mange færre publikumsplasser i de to aktuelle hallene.

Den siste kampen på lørdag er nærmest utsolgt, mens det ventes stort innrykk også til møtet med Storhamar der det blir forkamp med gamle stjerner fra klokka 17.30.

Og Dagsavisen deler som kjent ut noen ledige billetter til lørdagens kamp, moe en kort begrunnelse her: sport@dagsavisen.no