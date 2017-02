Northug: VM-statist eller trollmann?

Sport

KOMMENTAR: Et norsk VM-lag på stafett uten Petter Northug? Ja, snaue tre uker før VM i Lahti er i gang, er det bildet. Han er ikke sportslig kvalifisert for det norske VM-laget. Han ble likevel tatt ut i den offisielle troppen som betyr at han kan brukes på flere enn de to øvelsene der han har friplass i kraft av tittelforsvarer (sprint og 50km).

En riktig avgjørelse? Ja. Basert på hva? Historikken. Det er bare Petter Northug som har vært gullgarantisten i ski-VM de siste ti årene. Men slik han så ut på lørdagens 30km på Lygna, rennet han skulle prioritere for å markere seg før VM, fortalte hvor langt bak han er. For nå er det ikke rusletempo i påvente av en spurt det handler om. Hardkjøret i front maktet ikke Petter Northug å henge med i. De fire beste som kom i mål går etter all sannsynlighet tilsvarende VM-øvelse om tre uker: Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth og Sjur Røthe. Petter Northug kom skliende inn over tre minutter bak.

Petter Northug er rett og slett hektet av. Neste kvalifisering blir to sprintløp. I verdenscupen i Otepää om to uker og VM-åpningen i sprint. Dit må Petter Northug til finalen, og helst ta medalje for å være aktuell til noe mer enn femmila. Og han innså det sjøl lørdag.

Bildet var noenlunde det samme foran OL i Sotsji i 2014, men da hadde han en svært kronglete høst og forvinter. Sykdom og skader satte han ut. Likevel stolte man på historiskken og ga ham plass. Han falt igjennom. VM i Falun for to år siden ble hen helt annen historie. Det ble et eventyr som ble avsluttet med kanskje tidenes femmils-prestasjon. Høsten i fjor så briljant ut. Alle testet viste topp ytelse. Men overtrening er pekt på som sannsynlig årsak til at det ikke spruter av Petter Northug lengre. Kan det løsne innen avreise til Lahti? Svaret er et mer og mer tvilende tja. Petter Northug har vist at han er en trollmann. Men i denne bransjen kan man ikke leve av historien. Den gjentas ikke av seg sjøl. Og nå utkonkurreres han av et norsk lag med mange unike egenskaper, med Martin Johnsrud Sundby som kaptein. For lørdagens langrenn er blitt Northugs svøpe: Rennet avgjøres ikke i spurten, men gjennom hardkjør underveis. Og det er en vond følelse når man ikke henger med.

Er Petter Northug ferdig? Nei. Om ett år er det OL igjen. Og så lenge han går på ski, kan ingen avskrive ham.