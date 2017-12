Northug viste styrke, men tapte for Klæbos lag

Sport

Det var Northugs første skirenn etter verdenscuphelgen i Lillehammer i starten av desember. Han fikk ikke plass i den norske Tour de Ski-troppen, og derfor valgte han nyttårsaften å ta del i kretsmesterskapet i Granåsen.

Først var det meldt at Northug skulle gå ankeretappen for Strindheims førstelag, men det ble til han gikk annenetappen. Lillebror Even Northug ga ham et vanskelig utgangspunkt. Ifølge VG ble han sendt ut et drøyt minutt bak Byåsen.

Men i sporet klarte Northug å gå innpå et halvt minutt. Det var kombinertprofilen Magnus Moan som da gikk for Byåsen.

– Jeg så på sjekkpunkt om det var noen som hadde tatt meg igjen eller om jeg var alene. Jeg fikk hele tiden positive tilbakemeldinger, men jeg så på slutten at Petter kom veldig fort. Det er artig at han viser at det er sprut i han. Da gikk det ordentlig fort, sa Moan til VG.

Det ble uansett aldri spenning om seieren. Med 30 sekunder å gå på hadde ikke Johannes Høsflot Klæbo problemer med å holde Byåsen i føringen gjennom hele den siste etappen.

I tillegg til Petter og Even Northug gikk Lars Ove Aunli for Strindheim. (NTB)