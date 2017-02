Northug i VM-troppen, men vraker seg selv fra stafetten

Sport

Av Egil Sæther

Northug har vært Norges faste mesterskapsavslutter siden 2007. Det har endt med seier, gull og glitter i samtlige VM siden den gang.

-Det er ikke mulig å gå seg inn på den ankeretappen gjennom en god sprint i starten på mesterskapet?

- Nei, det er vel ikke det. Det er enklere å gå seg inn på en lagsprint. Jeg tok ut laget sist helg, og der er jeg ikke. Martin (Johnsrud Sundby) er klar på tredje etappe, og Finn er like klar på fjerde etappe, mener jeg. Han har erfaring fra to stafetter i verdenscupen i år og har slått både Ustjugov og Halfvarsson. Hadde jeg vært i samme situasjon som Finn og bekreftet form, så føler jeg at jeg måtte få lov å gå. Det blir helt feil å ta den etappen fra ham nå. Jeg har ikke gitt opp, men jeg er reserve. Det er sånn det er, sa Northug etter at han gikk inn til 23.-plass under lørdagens skiathlon i NM.

I Falun sist helg mente Northug at de to første etappene i Lahti burde gis til Emil Iversen og Didrik Tønseth.

Mulighet

- Hvor ligger din mulighet til å få gå flere VM-distanser enn sprint og femmil, som du er forhåndskvalifisert for?

-Jeg må vise form på sprinten i VM. Min sjanse ligger nok der. Det blir en sprint i Otepää i forkant også, og jeg må vise at jeg er i form der. Det er en teamsprint der jeg sikkert er med i diskusjonen, og jeg kjemper om en plass der om jeg viser form i VM. Lagsprintløypa passer meg bra om jeg er i form. Emil (Iversen), Johannes (Høsflot Klæbo) og noen sprintere er sikkert også aktuelle kandidater. Det er en spesiell øvelse. Du må ha kapasitet, og du må ha form.

- Er det bittert kanskje ikke å få gå mer enn to øvelser i VM?

-Jeg har snakket med ”farsan”, og vi har snakket om at jeg har hatt mye klaff og truffet mange ganger i mesterskap. Du kan ikke legge deg ned av den grunn om du ikke får gå alle distanser en gang. Det kommer nye mesterskap. Nå handler det om å gjøre alt riktig fram mot mesterskapet i Lahti, sa Northug.

Egen klasse

- Hvordan var lørdagens løp?

- Det var greit. Det var et tøft løp. Jeg klarte å holde et jevnt løp fra 2.-runden i klassisk og inn til mål. Jeg er fornøyd med gjennomføringen. Jeg var seig og hadde vondt i kroppen fra morgenen av. Det var en krig, og det var mange som følte at de sikret plassen sin på VM-laget i dag, sa Northug.

Tremila i NM ble vunnet av Martin Johnsrud Sundby. Han stakk av mot slutten og markerte styrke. Bak der fulgte Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth og Sjur Røthe. De fire første var i en klasse for seg.

Må vise form i VM

- Laget er tatt ut etter resultater gjennom hele verdenscupsesongen. Hvis Petter finner storformen kan han bli aktuell på noen av de andre distansene, men akkurat nå er han ikke kvalifisert for noen av dem, sa landslagstrener Tor Arne Hetland til NRK etter at uttaket ble klart lørdag ettermiddag.

Blant kvinnene tok sprinteren Mari Eide den siste plassen. Marit Bjørgen er tittelforsvarer på kvinnenes sprint i VM, mens Therese Johaug er tittelforsvarer på skiathlon og tremila.

Johaug venter fortsatt på sin dom i den pågående dopingsaken og er foreløpig suspendert fram til 19. februar. (NTB)

VM-TROPPEN