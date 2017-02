Norges ukjente VM-utfordrer

Sport

Av Per-Kristian Eriksen

ST. MORITZ: – Det var veldig gøy å bli tatt ut til dette mesterskapet, men det gikk veldig fort. Det er ikke så lenge siden jeg fikk vite at jeg skulle hit, og det har nesten ikke gått opp for meg ennå, sier Kristina Riis-Johannessen til NTB.

Tirsdag stiller 25-åringen i VM-premieren når kvinnene innleder VM i St. Moritz med super-G. Det var hennes innsats med topplasseringer i mange europacuprenn som førte til at hun fikk sjansen, men hun var ikke i troppen da det første uttaket ble gjort.

Ready-alpinisten har imponert med fire seirer og totalt åtte pallplasser i europacupen denne sesongen. I midtuken vant hun super-G-rennet og ble nummer to i storslalåmen i franske Chatel.

– Nå bruker jeg litt tid på å ta inn inntrykk og det som skjer, men alt er fantastisk. Det blir gøy å kjøre, så jeg gleder meg. Jeg visste at det var en mulighet, for treneren min jobbet for meg, men det var et sjokk da beskjeden om uttaket virkelig kom, forklarer hun.

Hun legger ikke skjul på at hun er litt overrasket over at innsatsen og resultatene har blitt så bra i år.

– Jeg hadde ikke forventet å gjøre det så bra i fart som jeg har gjort. Det har vært overraskende. Når det gjelder mesterskapet her, har jeg størst forventninger til kombinasjonen og storslalåm, men jeg satser det jeg kan i alle disiplinene, forteller hun.

– Her har jeg ingenting å tape. I dette mesterskapet som jo er mitt første, kan det bare bli positive opplevelser for meg. Jeg føler jeg er i mitt livs form, så det er gøy å få prøve meg mot de aller beste. Nå er jeg spent på å se hva jeg virkelig er god for, sier Kristina Riis-Johannessen til NTB. (NTB)