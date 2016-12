Nok en i rekken

Sport



Det er som regel lurt å ta det første først, og det er faktumet at Bob Bradley simpelthen ikke holdt mål som Swansea-manager. Seiersprosenten hans på usle 18 er historisk lavt, selv om det er langt fra verst i ligaen. Da er det verre at laget under hans ledelse slapp inn hele 38 mål på 11 kamper, som gir et snitt på hele 3, xx i baklengsmål de tre månedene han fikk ved ro-ret.

Swansea-spillerne jobbet rett og slett ikke hardt nok, og var altfor slappe i presset på mot-standernes spillere. Om det var av eget valg eller en strategi Bradley implementerte, men det førte uansett til at laget hans ble altfor enkelt spilt igjennom i midtbaneleddet som ikke hjalp et hjelpesløst forsvar mye.

Problemet til Bob Bradley var tydelig gjennom hele hans korte trenerkarriere i Wales, og det var at laget hans simpelthen ikke var godt nok. Salget av forsvarsskjempen Ashley Williams hadde etterlatt seg et kjempemessig hull som hans forgjenger Francesco Guidolin ikke erstat-tet i sommervinduet. De nye spissene Borja Baston og Fernando Llorente har på ingen måte bidratt til å pøse inn mål den andre vegen, og i realiteten har Swansea vært et synkende skip i flere sesonger.

Men alt dette visste helt garantert Bob Bradley da han fikk jobben. I Stabæk skyldtes sukses-sen hans i stor grad det faktum at han fikk maksimalt ut av de midlene han hadde til rådighet, og gjennom hele hans trenerkarriere har lagbygging vært viktig for Byggmester Bob.

Det kunne han selvsagt også fått til i Swansea, hvis han hadde fått mer tid på seg. Etter si-gende fikk han jobben på grunn av at han overbeviste Swansea-ledelsen om at hans plan, strategi og visjoner for klubben både på kort og lang sikt var så interessante at Ryan Giggs ikke var i nærheten på jobbintervjuet. Derfor er det nå så rart av den samme toppledelse å kaste alle de planene på båten etter bare 11 kamper.

På den ene siden ser jeg poenget hvis enten styret eller spillerne har mistet tilliten, for da kan den nye manageren få nyte godt av det kommende overgangsvinduet som åpner om få da-ger. Samtidig er det også helt hårreisende at de ikke engang gir Bradley muligheten for å forsterke laget i januar-vinduet, spesielt da det er nettopp Ryan Giggs som er den største favoritten til å overta.

Den første amerikanske manageren i Premier League åpnet neppe dørene på vidt gap for amerikanske managere i ligaen, på samme måte som Drillo, Solskjær og Ronny Deila ikke akkurat var gjort underverker for norske de heller på Balløya.

Bradley blir nå nevnt som et godt alternativ for deg norske landslaget, og grunnene til det er enkle å forstå. Bradley kjenner Norge og den norske kulturen, han kjenner fotballen i Norge, har internasjonal erfaring med Egypt og USA og har bevist med Stabæk at han kan bygge et lag bestående av spisskompetanse foran navn. Han sikret seg sikkert en grei fallskjerm i Swansea, som kan være medvirkende til at han kanskje er innenfor det NFF kan betale og kan være et interessant valg hvis Ståle Solbakken bestemmer seg for at et årlig Champions League-eventyr og en ny utfordring i en større liga er mer interessant enn å ta over det nors-ke landslaget.