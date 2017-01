Nilsson spurtslo Falla med millimetre

Av Jørn Henriksen Skjærpe

Svenske Stina Nilsson spurtslo så vidt Maiken Caspersen Falla på skøytesprinten i Falun.

- Det var så jevnt i finalen! Jeg er så glad for å vinne her, sa en smilende Nilsson i seiersintervjuet.

- Jeg hadde jo lyst til å vinne, men følelsen nå er mye bedre enn den var i Toblach. Jeg er mye nærmere toppform nå enn jeg har vært, sa Falla til NRK.

Maiken Caspersen Falla åpnet hardt i finalen, men det svenske hjemmehåpet Stina Nilsson hang på. Det samme gjorde Heidi Weng. Helt mot slutten ble det klart at det var Nilsson og Falla som skulle spurte om seieren, og den svenske jenta vant med minst mulig margin.

- Nilsson vinner med ett hundredel! Det nederlaget er selvfølgelig surt, men vi håper hun revansjerer seg i VM, sa NRKs kommentatorer.

Heidi Weng ble nummer tre i finalen, 1,88 sekunder bak Nilsson.

- Det gikk veldig bra, egentlig. De to beste var det lite å gjøre med, så da gjaldt det for meg å holde tredjeplassen. At jeg klarer å gjøre det så bra i sprint igjen, er veldig gøy, sa Weng.

Verken Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kathrine Harsem eller Mari Eide tok seg til finalen lørdag.

Nesten for Iversen

De norske gutta øynet seier på skøytesprinten, men italienske Federico Pellegrino ble for sterk. Emil Iversen ble annenmann.

- Det er bra å bli nummer to, men jeg kommer til å irritere meg en stund over de dårlige spurttakene jeg hadde på slutten. Men jeg får ta med meg det positive. Jeg er i form og leverer på bestilling, men det er ikke hver dag man er så nær å vinne et verdenscuprenn, sa Iversen til NRK.

- Men nå er det vel klart at du skal gå sprinten i VM?

- Det har aldri vært tvil om det, svarte trønderen med et lurt smil.

På oppløpet hadde både Iversen, Simen Bjørnestad Skar og sprintkometen Johannes Høsflot Klæbo en mulighet til seier, men Pellegrino var sterkest. Han strakk foten fram til seier, like foran Iversen. Bjørnestad Skar tok tredjeplassen.

Håvard Solås Taugbøl, Eirik Brandsdal og Finn Hågen Krogh maktet ikke å ta seg til lørdagens finale. (NTB)