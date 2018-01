Nå vil begge fullføre Touren

Av Egil Sæther

LENZERHEIDE: Østberg og Weng ble nummer én og to under mandagens jaktstart, og Østberg fører an i sammendraget med 32,8 sekunder før den neste sprintetappen i Oberstdorf onsdag.

Tour-lederen fra Gjøvik flørter fortsatt med tanken på at hun ikke skal gå alle sju etappene, men er det opp til sjefen er det lite som tyder på at hun hopper av slik Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble tvunget til etter mandagens løp.

– Ingvild har ikke fått beskjed om å reise hjem. Hun går fort her, sa landslagstrener Roar Hjelmeset etter jaktstarten på 1390 meter over havet i Lenzerheide.

Diskusjon

Han sier dette om tankene rundt resten av touren for Norges to superkvinner i tet:

– Vi får ta en diskusjon, men per nå ser de veldig friske og raske ut, og jeg tror nok at det skal gå bra at de skal kunne gå disse sju rennene, men da er det også slik at vi ikke forventer noe som helst av dem i NM. Går de i NM og blir nummer 15, så er ikke det veldig farlig, mente Hjelmeset.

NM på Gåsbu starter allerede fire dager etter at touren er over, og programmet er tett og tøft for Østberg og Weng.

– Vi får ta det litt som det kommer, men det vil være dumt å sende hjem de som er nummer én og to. Det blir ikke gjort det fra vår side i hvert fall.

Ansvar

– Tenker dere også slik at dere har et visst ansvar for ikke å sende hjem nummer én og to?

– Nja. Alle kan bli syke, og alle kan bli slitne, men hvis de er sånn noenlunde oppegående, og at de klarer å legge seg og stå opp uten særlig hjelp, så tror jeg at vi må kunne la dem fortsette.

I likhet med samtlige som var på stadion mandag, var Hjelmeset imponert over jobben som Østberg la ned i front gjennom hele løpet.

Østberg gikk ut med snaut 33 sekunders forsprang og inkludert de fem ekstra bonussekundene var avstanden i mål akkurat den samme.

– Hun løste jobben på en veldig bra måte. Ingvild åpnet kanskje litt rolig, men holdt bra inn. Hun gjorde et veldig bra løp. De er der de startet, så de kunne nesten ha gitt blanke i å gå. De klarer ikke å ta igjen noe der bak, så i dag var de sterke i front der, mente landslagssjefen. (NTB)

Verdenscup langrenn i Lenzerheide, Sveits mandag, jaktstart fri teknikk, 3. etappe i Tour de Ski:

Kvinner, 10 km:

1) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 26.48,1, 2) Heidi Weng, Norge 0.27,8 min. bak, 3) Jessica Diggins, USA 1.16,9, 4) Krista Pärmäkoski, Finland 1.45,9, 5) Sadie Bjornsen, USA 1.46,2, 6) Kerttu Niskanen, Finland 1.46,6, 7) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge 1.59,9, 8) Nicole Fessel, Tyskland 2.00,3, 9) Petra Nováková, Tsjekkia 2.01,0, 10) Sandra Ringwald, Tyskland 2.11,3.

Øvrige norske: 14) Kathrine Rolsted Harsem 2.16,0, 25) Silje Øyre Slind 3.36,9, 30) Maiken Caspersen Falla 4.04,3, 34) Mari Eide 4.19,0, 35) Anne Kjersti Kalvå 4.20,6, 42) Tiril Udnes Weng 4.50,2.

Beste etappetider:

1) Teresa Stadlober, Østerrike 26.20,6, 2) Anastasia Sedova, Russland 0.16,3 min. bak, 3) H. Weng 0.22,5, 4) Østberg 0.27,5, 5) Jacobsen 0.28,7, 6) Nováková 0.31,0, 7) Fessel 0.31,8, 8) Harsem 0.38,3, 9) Pärmäkoski 0.38,7, 10) Diggins 0.39,5.

Øvrige norske: 23) T. Weng 1.19,7, 28) Slind 1.29,6, 35) Kalvå 1.44,8, 42) Eide 1.59,3, 50) Falla 2.24,7.

Tour de Ski (3 av 7 etapper):

1) Østberg 56.18,6, 2) H. Weng 0.32,8 min. bak, 3) Diggins 1.26,9, 4) Pärmäkoski 2.00,9, 5) Bjornsen 2.01,2, 6) Niskanen 2.01,6, 7) Jacobsen 2.14,9, 8) Fessel 2.15,3, 9) Nováková 2.16,0, 10) Ringwald 2.26,3.

Øvrige norske: 14) Harsem 2.31,0, 25) Slind 3.51,9, 30) Falla 4.19,3, 34) Eide 4.34,0, 35) Kalvå 4.35,6, 42) T. Weng 5.05,2.

Verdenscupen (13 av 31 konkurranser):

1) Østberg 640, 2) H. Weng 630, 3) Charlotte Kalla, Sverige 610, 4) Marit Bjørgen, Norge 493, 5) Ragnhild Haga, Norge 480, 6) Diggins 446, 7) Bjornsen 416, 8) Pärmäkoski 3992, 9) Stadlober 336, 10) Stina Nilsson, Sverige 330.

Øvrige norske (topp 30): 12) Falla 261, 14) Harsem 233, 15) Jacobsen 232, 26) Eide 90.

Distansecupen (8 av 17 renn):

1) H. Weng 455, 2) Østberg 427, 3) Kalla 388, 4) Haga 360, 5) Bjørgen 320, 6) Diggins 275.

Øvrige norske (topp 30): 10) Jacobsen 204, 15) Harsem 116, 29) Eide 40.