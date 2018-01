Nå må Weng isolere seg fra kjæresten

Sport

Av Egil Sæther

VAL DI FIEMME: Både kjæresten, pappa Ole Morten og mamma May Bente var på plass i slalåmbakken da Weng tok sin andre strake sammenlagtseier i Tour de Ski søndag, men hun fikk ikke den klemmen av kjæresten hun skulle ha fått.

Weng ble syk etter touren sist sesong, og det aller viktigste er å unngå at det skjer igjen.

– Ja, jeg ble syk i NM, og jeg var syk i La Clusaz også. Da hadde jeg omgangssyke. Nå må jeg forsøke å holde meg frisk, men kjæresten min er syk. Jeg må se hvordan det blir. Det er fem uker siden jeg har sett ham, og jeg hadde gledet meg til å komme hjem. Det er typisk at han blir syk når vi endelig kan møtes. Jeg må vel kanskje holde meg unna ham og holde meg frisk, sa Weng etter seieren og en maratonrunde av de sjeldne i pressesonen etter løpet.

Lover å skjerpe seg

Weng var som ventet den sterkeste i bakken, og da bakken ble skikkelig bratt parkerte hun den hardeste, og i realiteten den eneste, konkurrenten Ingvild Flugstad Østberg.

– Nå må jeg hvile og legge en plan framover. Jeg merket i går og i dag at jeg fikk litt troen på meg selv, og det er veldig viktig. Jeg tror at jeg skal begynne å tenke at jeg kan litt. Jeg håper at det skal gå opp for meg snart. Jeg er kanskje litt sånn at jeg tror at alle andre er litt bedre, at ingen er slitne og det bare er meg. Men det er jo ikke sånn.

– Er det derfor at du har så mange 2.-plasser?

– Det kan godt hende det, men jeg skal skjerpe meg litt der. Jeg føler at jeg får det til, og jeg håper bare at jeg holder meg frisk. Det er det viktigste.

Hardt arbeid

– Hvordan føler du at du er på skuddhold opp mot resten av konkurrentene?

– Det er mange som ikke er her, og så får vi se hvordan de er i rute. Kari Øyre Slind gikk et skirenn lørdag og ble slått bare med 28 sekunder av Charlotte Kalla. Det er imponerende. Hun kan plutselig melde seg på, og da er vi seks jenter som kjemper om OL-plassene. Det er slitsomt å være norsk rett og slett. Vi er så mange gode, og det er mange jenter å ta av. Her gjelder det bare å holde trykket oppe fram mot OL. Der andre nasjoner kan ta det mer med ro, må vi slite i hvert renn for å komme inn på laget. Det er også det som gjør at vi er litt gode, sa Weng.

Og det har hun selvsagt rett i. Det er lettere å være god når du har andre gode rundt deg.

Håper på Northug

Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg lever fortsatt i håpet om at Petter Northug kan ta seg til OL.

Ingen av dem hadde fått med seg at 32-åringen hadde blitt slått med fem minutter i et renn i den skandinaviske cupen tidligere søndag, selv om de selvsagt hadde fått med seg at nordtrønderen skulle starte.

– Det er litt typisk Petter, men Petter er Petter og når han først setter på antennen sin går det fort. Vi får se når han kommer til NM. Petter har et eller annet i hodet sitt som vi andre ikke har. Du vet aldri med ham, sa Weng.

– Du tror at han kommer til OL?

– Ja, jeg håper det.

Ingvild Flugstad Østberg ble også overrasket over at Northug havnet så langt bak på 30-kilometeren.

– Åj! Hva skjedde? Nei, hva skal jeg si. Jeg håper som alle andre at han skal gå fort. Det blir et NM som blir veldig viktig for ham, og der han har fått beskjed av trenerne om å gå fort. Det aller beste for alle hadde vært om hadde klart å gå fort slik at han hadde kommet seg til OL fordi han er en bra skiløper. Det tror jeg alle håper på, sa Østberg. (NTB)