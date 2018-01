Nå har Weng overtatt kommandoen

Av Egil Sæther

VAL DI FIEMME: Heidi Weng fikk ekstra krefter av at pappa Ole Morten heiet henne fram da hun var på sitt aller mest slitne, og i realiteten avgjorde hun årets Tour de Ski.

Weng er klar favoritt til å vinne touren for annet år på rad etter knockouten på den klassiske fellesstarten i Val di Fiemme lørdag.

– Dette var utrolig gøy. Jeg har aldri vært så sliten i hele mitt liv. For en gangs skyld klarte jeg å presse meg helt ned i kjelleren, og det var helt ned i kjelleren også. I den siste bakken trodde jeg rett og slett at jeg skulle svime av. Da var det stokk stive bein opp bakken, og jeg løp alt jeg hadde ved siden av sporet. Jeg fikk beskjed av pappa at jeg skulle stå på over kulen, men vet du hva, jeg hadde mer enn nok med å komme meg opp bakken, sa en svært lettet Heidi Weng.

26-åringen fra Enebakk var glad for at familien hennes var på plass for å støtte henne.

– Uten familien på plass i dag, så tror jeg at jeg ville vært for feig. Jeg fikk beskjed i morges at jeg måtte gå for spurtprisen og gå alt jeg hadde etterpå, og det gjorde jeg. De sa at jeg ikke hadde noe valg, og jeg gjorde som jeg fikk beskjed om.

Sen plan

Selve løpsplanen ble ikke lagt før i morgentimene før start. For Weng kom sesongens første seier på best mulige tidspunkt. Dette ble en fin revansj etter fallet på oppløpssiden i den forrige etappen i Oberstdorf.

– Jeg hadde ingen plan før i dag tidlig. Det holdt, og det var gøy. Dette var tilbake til Val di Fiemme under stafetten (i VM 2013). Det var veldig digg at det gikk så bra i dag etter det som skjedde i Oberstdorf. Jeg trengte en liten opptur, kjente jeg. Selv om jeg gjerne skulle ha holdt meg på beina i Oberstdorf, så tror jeg ikke at jeg ville gått så bra om det ikke hadde vært fordi jeg var så irritert.

Trengte tid

Weng sier at hun tross alt har taklet nedturen i Tyskland bra. Hun var bare irritert og trengte tid til å tenke over ting.

– Det var typisk at jeg ikke holdt meg på beina når jeg hadde slik lyst til å vise meg fram. Når du er så irritert får du tydeligvis til det du vil, og du henter fram krefter du trodde at du ikke hadde. Jeg var sliten etter de to første rundene, men så var det kanskje noen som var enda mer sliten enn meg. Jeg hadde ikke hatt troen på at jeg kunne få til et slikt løp. Kanskje må jeg begynne å få mer troen på meg selv.

Hun hadde bestemt seg for å prøve alt hun hadde og fikk blod på tann da hun oppdaget at de hardeste konkurrentene hadde problemer.

– I dag hadde jeg bestemt meg på forhånd for at jeg skulle prøve, og jeg så også at de andre glapp enda mer enn meg.

Weng går ut på den siste etappen med bare 1,8 sekund opp til ledende Ingvild Flugstad Østberg. Hvordan lever hun med storfavorittstempelet?

– Jeg liker ikke helt det. Jeg skulle gjerne ha sluppet det, men jeg skal ta med meg at jeg er favoritt. Det vet jeg, men alt kan skje og det er ikke hvem som helst som går ut foran meg. Ingvild er en hard nøtt å slå, sa Weng.

Da capo for Østberg

Akkurat som i fjor fikk Ingvild Flugstad Østberg sjansen til sammenlagtseieren ødelagt på Tour de Skis nest siste etappe.

Hun gikk ut med nesten minuttet til gode på Heidi Weng, men fikk ledelsen knappet ned til bare 1,8 sekunder etter den ti kilometer lange jaktstarten i klassisk stil under lørdagens etappe.

Weng er normalt mye sterkere enn Østberg opp Alpe Cermis, og nå handler det mest om å komme seg opp til mål som den nest beste.

– Jeg er lei meg. Dette var jævlig og kjedelig, men jeg får ikke gjort noe med det nå. Det er andre året på rad at det blir ødelagt i dette løpet, men jeg får prøve neste år og satse på at alle gode ting er tre.

– Det virket som om du glapp litt?

– Ja, men man må gå bra på ski også. Jeg hadde tenkt å trykke til på tredje og fjerde runde, for vi gikk rolig i de første to, men det var ikke det svaret jeg hadde håpet på fra tre og en halv runde og inn.

Merkelig

– Var det kropp eller ski det var noe galt med?

– Jeg må få tenkt meg litt om, for det var veldig rart. Jeg følte meg kjempesprek, og så følte jeg meg absolutt ikke sprek. Det var en merkelig følelse. Vi får glede oss over at Heidi fikk en seier som har jobbet hardt for det gjennom hele sesongen.

Østberg var svært skuffet etter løpet, men vet også at det ikke er over før det er over. Den siste etappen må gjennomføres med stil. Det handler ikke bare om en pallplass. Det handler om også om mange verdenscuppoeng, og det handler om mange penger.

Ta seg sammen

– Jeg hadde gledet meg til at det kunne bli en fight, og det kunne bli litt spenning fra halvveis i bakken og inn. Jeg skal uansett tyne ut det siste av krefter, og så det gjelder det å holde unna for de bak. Det er ikke det morsomste å være meg nå, men når ting blir som de ble må man bare innse at i dag var det noen andre som var veldig mye bedre, og det var Heidi som var aller best. Det skal jeg klare å glede meg over, sa hun.

– Jeg måtte ta meg sammen, og jeg vet ikke hva det ikke er som surrer rundt i hodet mitt underveis. Jeg skal ikke grave meg ned heller, og jeg skal fighte alt jeg har i morgen. Klarer jeg en pallplass sammenlagt så er det uansett veldig, veldig bra. Jeg prøvde og ga alt jeg hadde. Det var dette jeg hadde å spa opp med, sa Østberg. (NTB)

Resultater: