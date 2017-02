Nå er Zlatan oppe i 15 ligamål

Sport

Manchester United slo tilbake etter tre uavgjorte kamper i Premier League ved å vinne 3-0 mot et tafatt Leicester søndag.

Leicester var med i starten av oppgjøret, men så raknet hjemmelaget fullstendig. Henrikh Mkhitaryan og Zlatan Ibrahimovic scoret etter 42 og 44 minutter, før Juan Mata sikret 3-0-seieren like etter pause.

Manchester United blander seg inn i "topp fire"-kampen med tre nye poeng. Liverpool og Arsenal, som begge tapte sine kamper i den 24. runden, er henholdsvis ett og to poeng foran på femte- og fjerdeplass.

Den regjerende seriemesteren gikk på sin side på sitt fjerde strake tap og har for alvor blandet seg inn i bunnstriden. Ned til formlaget Hull på nedrykksplass skiller det nå kun ett poeng. Tabelljumbo Sunderland er to poeng bak Claudio Ranieris menn, som med en tilsvarende formkurve i tiden framover kan bli det første laget siden Manchester City i 1938 til å rykke ned sesongen etter å ha vunnet engelsk seriegull.

Rashford farlig frempå

José Mourinhos menn fikk kampens første store mulighet etter 23 minutter på Leicesters hjemmebane. Mata fant Marcus Rashford inne foran mål, men ungguttens forsøk fra tolv meter gikk over målet til danske Kasper Schmeichel.

Rashford prøvde seg nok en gang etter 35 minutter, men denne gangen vartet den danske keeperen opp med en fin enhåndsredning.

Tre minutter før pause raknet det imidlertid fullstendig for hjemmelaget. Først solgte Robert Huth seg, slik at Mkhitaryan kunne sprinte alene inn i bakrommet. Via kneet til Schmeichel satte armeneren inn 1-0.

Leicester-kollaps

To minutter senere satte Zlatan inn sitt 15. seriemål for sesongen da han plasserte ballen kontrollert i hjørnet etter et innlegg fra Antonio Valencia på høyresiden.

Leicester så ikke ut til å ha kommet seg etter sjokket, for kun fire minutter etter pause satte Mata inn mål nummer tre. Spanjolen kombinerte fint med Mkhitaryan før han enkelt plasserte ballen i nettmaskene.

Mata burde lagt på til 4-0 alene med Schmeichel like etter timen spilt, men et Leicester-lag totalt blottet for selvtillit slapp unna med et 0-3-tap. (NTB)

