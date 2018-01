Nå er det kritisk for OL-plass, Bjørndalen

Sport

Ole Einar Bjørndalens OL-form er helt fraværende. Mens fredagens vinner Martin Fourcade fikk følge av Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø på seierspallen i Oberhof, skled Ole Einar Bjørndalen inn til 51. plass på et sent startnummer.

Sakte i sporet

Det sviktet både i sporet og på standplass.

Allerede inn til første skyting var han 41 sekunder bak de beste.

– Det er det fysiske som er kritisk nå. Han skjøt tross alt feilfritt på stående. Men man kan ikke ta ut Ole Einar Bjørndalen til jaktstartlaget i OL etter dette, sa NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

Ruhpolding igjen

For Bjørndalen selv er lørdagens jaktstart i praksis ødelagt, han må konsentrere seg om å gå et godt renn. Så er det verdenscuphelgen i Ruhpolding om en uke som blir helt avgjørende.

– Han kan vel fortsatt kvalifisere seg til 20 kilometeren i OL. Men blir han i det hele tatt ut? Det er også et spørsmål, sier Ola Lunde.

For Bjørndalen trenger også et internasjonalt resultat som innfrir Olympiatoppens krav. Det betyr at han må inn blant de seks beste i et verdenscuprenn.

Seks løpere

Det er bare seks mannlige skiskyttere som får plass i OL-troppen.

Fredag hadde Bjørndalen fem nordmenn foran seg: Emil Hegle Svendsen (2), Johannes Thingnes Bø (3), Tarjei Bø (5), Lars Helge Birkeland (15) og Henrik L’abeé-Lund (langt bak i går).

På hver distanse i OL er det bare fire løpere som får gå.

Hva er det som svikter for mannen som har vært med i alle OL siden Lillehammer i 1994?

Et mirakel

Det er farten på skiene som er mest kritisk. Selv med feilfri skyting i går ville veteranen vært langt bak. Bjørndalen, som ble far for første gang i fjor høst, fyller 44 år i slutten av måneden.

– Vi skal ikke avskrive han helt, men et lite mirakel må skje, sier Lunde, som også har trent Bjørndalen tidligere.

Bjørndalens beste plasseringer denne vinteren er 18. plassene fra Østersund før jul. I følge Olympiatoppen må man ha to plasseringer blant de tolv beste for å bli vurdert. OL-troppen tas ut 21. januar.