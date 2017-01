Nå er det ingen som avskriver Nilsson

Onsdag vant Nilsson jaktstarten over 10 kilometer fri teknikk i Oberstdorf. Nærmest seg hadde hun Heidi Weng og Østberg. Foran de tre siste etappene av touren har Nilsson henholdsvis sju og 12 sekunder til gode på sine norske rivaler.

De færreste regnet den svenske jenta blant de heteste sammenlagtfavorittene før Tour de Ski startet. Nå våger man imidlertid ikke avskrive 23-åringen fra Malung i den norske leiren.

- Jeg tror Stina kan bli sterk hele veien. Jeg tror hun hadde mer å gå med i dag enn hun prøver å gi inntrykk av. Hun går på sine styrker, og det er veldig smart, sa Østberg til NTB etter målgang på onsdagens etappe.

- En fem kilometer skøyting er bra for henne, og en ti kilometer klassisk det samme. Jeg er mer usikker på hvordan hun takler slalåmbakken, men hun er mest sannsynlig bedre enn meg, så jeg bør nok ha noen sekunders forsprang, tilføyde hun.

På spørsmål fra NTB om Nilsson har framstått sterkere enn forventet, svarer landslagstrener Roar Hjelmeset:

- Hun har vunnet flere renn tidligere i år, så hun er en god skiløper alle bør ha respekt for.

- Er du fortsatt sikker på norsk sammenlagtseier i Tour de Ski?

- Det er jeg definitivt ikke. Jeg håper bare vi klarer å få damene fortest mulig opp slalåmbakken. Samtidig vet vi at bakken skiller mye mer enn alt annet vi gjør i Tour de Ski, sa Hjelmeset.

Selv vil ikke Stina Nilsson ha noe prat om at hun kan utfordre de norske favorittene om sammenlagtseieren.

- Det tenker jeg ikke på i det hele tatt. Jeg tar etappe for etappe. Nå er det hviledag, og den ser jeg virkelig fram imot, sa hun til pressekorpset etter onsdagens seier.

Den svenske jenta gikk først ut i sporet på jaktstarten, men fikk raskt besøk av Weng og Østberg. Underveis bidro hun lite til å holde farten oppe, men i avslutningen hadde hun klart mest krefter.

- Jeg gjorde virkelig det jeg følte var best for meg. Jeg sparte mest mulig underveis og slo til på slutten. Det var skikkelig motvind, så først ville jeg ikke ligge, sa Nilsson.

- Alle har sin egen taktikk, og jeg følger min, tilføyde hun.

Ingvild Flugstad Østberg måtte taue på Heidi Weng og Stina Nilsson gjennom store deler av onsdagens Tour de Ski-jaktstart. Etterpå nektet hun å kritisere rivalene.

Østberg forsøkte flere ganger underveis å få Weng og Nilsson fram for å bidra som fartsholdere, uten å lykkes. I avslutningen ble hun imidlertid passert av begge to og måtte ta til takke med tredjeplassen på etappen.

- Jeg hadde håpet på litt mer samarbeid, men det var tydeligvis ikke så mye å hente hos de to andre. Da var det bare å kjøre hardt i front. Jeg klarte å øke avstanden til de bak og følte meg sterk, oppsummerte Gjøvik-jenta overfor NTB etter målgang.

Hun vi ikke være med på at rivalene i kampen om seieren burde løst oppgavene på en annen måte.

- Det er jo lov til å gå skirenn akkurat som man vil. Vi har vel sett det før. Hadde det stått om kun dette løpet, hadde jeg kanskje løst det annerledes, men jeg var interessert i å gå så fort som mulig for å få avstand til de bak, sa Østberg.

Foran de tre siste etappene av Tour de Ski er hun 11,8 sekunder bak ledende Nilsson i sammendraget. Fem sekunder skiller opp til Weng på plassen foran.

- Jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg føler meg, og at jeg er i den formen jeg håpet jeg skulle være. Samtidig har det vært et stavbrekk og litt utur på sprinten som gjør at jeg har tapt en del sekunder. Hadde ting bikket litt min vei, hadde situasjonen vært enda bedre, sa Flugstad Østberg.

Hun fikk ros av landslagstrener Roar Hjelmeset etter målgang i Oberstdorf.

- Ingvild gjorde en veldig god jobb, det er det ingen tvil om. Om Heidi hadde følt at hun hadde kropp og krefter til å dra, hadde hun gjort det. Det hadde hun kanskje ikke i dag, sa han.

Østberg, som hadde best etappetid onsdag, har fjerdeplasserte Krista Pärmäkoski 48 sekunder bak seg foran fredagens fem kilometer i Toblach. Amerikanske Jessica Diggins følger ytterligere tre sekunder bak.