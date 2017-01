Myrhol var skuffet i et kvarter, så gledet han seg

Sport

Av Espen Hartvig

PARIS: I en halv time i denne VM-finalen hadde Norge følelsen av at dette var en kamp som kunne vinnes.

Like etter pause var alt over. Et sluttkjørt Norge tapte de 35 siste minuttene av kampen 20-10.

-Jeg gikk i garderoben og var virkelig deppet. Så fikk jeg den her (sølvmedaljen) rundt halsen, og da lettet det veldig på humøret, sier Myrhol til NTB.

Norges 34 år gamle veteran måtte ha ti mesterskap før han fikk en medalje.

- Det var et realt forsøk?

- Vi gir alt hva vi eier og har. Vi må erkjenne at franskmennene var for sterke. Vi må treffe på absolutt alt skal vi slå Frankrike her i dag.

- Jeg føler at jeg vant et sølv.

I toppen

- Jeg tror norsk håndball går en veldig lys framtid i møte. Jeg synes det er kjempegøy å få være med på det. Nå har vi så tidlig i karrieren til mange skaffet så verdifull erfaring. Dette betyr ekstremt mye for oss, sier Myrhol.

- Jeg har sagt at måten vi jobber på, ydmykhet og arbeid, en gang sender oss inn i verdenseliten. Det har vi klart nå.

EM neste år går i Kroatia. Dit kommer Frankrike med flere nye spillere. Noen av deres veteranen gir seg etter gullet på hjemmebane.

Norge ble nummer fire i fjor (EM) og tok VM-sølv i år. Fortsetter stigningen betyr det gull neste gang. (NTB)