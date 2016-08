Moa inn i landslagstroppen

Sport

Moa Abdellaoue, Alexander Sørloth og Magnus Wolff Eikrem ble kalt inn i landslagstroppen mandag. Norge spiller privatkamp mot Hviterussland onsdag og VM-kvalifisering mot Tyskland søndag.

- Jeg har ambisjoner om landslagsspill igjen, men det er ikke noe jeg har tenkt på. Mitt fokus har vært å komme i form med Vålerenga, sa Moa Abdellaoue etter 2-1 seieren over Odd søndag kveld, der han scoret begge målene. Og begge scoringene var det høy klasse over.

- Meget sterke prestasjoner, sa tidligere landslagssfef Egil Olsen, som kommenterte kampen for TV 2.

Mange forfall skapte hodebry for Per-Mathias Høgmo inn mot årets første landskamp der det står om poeng. Tyskland varmer opp mot Finland onsdag kveld. Mannskapet til Joachim Löw har ikke spile sammen siden de tapte 0-2 for frankrike i semifibnalen i EM.

Moa Abdellaoue har mange år bak seg i tysk fotball og vet hva som venter.

Men han hadde ikke ventet at denne utviklingen skulle gå så fort. Det er litt over et år siden han vendte tilbake til Vålerenga.