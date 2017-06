Moa etter scoringen mot LSK: - Jeg liker dem ikke

Sport

Av Steinar Bjerkmann

ULLEVAAL STADION: Vålerenga-veteranen fulgte trener Ronny Deilas oppfordring om å skape mer temperatur.

– For å være helt ærlig, jeg liker dem bare ikke. De får spille som de vil, men jeg liker ikke å prate om andre lag. Jeg konsentrerer meg om Vålerenga og meg selv, men det er jævlig deilig å ta de tre poengene, både for oss selv og fansen. Det er det eneste jeg tenker på, sa Moa da NTB spurte ham om hva som er det verste med Lillestrøm.

Etter 3-1-seieren i det siste seriemøtet mellom lagene på Ullevaal stadion, var VIF-leiren naturligvis høyt oppe.

– Det betyr alt, sa Moa om de tre poengene i hatoppgjøret.

– Vi elsker å slå Lillestrøm, fortsatte den tidligere Bundesliga-spissen.

– Åråsen er som hjemmebane

Han er oppe i seks mål mot erkerivalen.

– Når jeg er på Åråsen, føles det ut som hjemmebane. Jeg har scoret så mange mål der, sa en sylskarp Moa.

Det var ikke bare på banen at den tidligere goalgetteren var giftig lørdag. De friske utspillene etter kampen fikk fram mange smil.

Da Deila ble spurt om han ville ha Lillestrøm ned i 1. divisjon eller beholde de temperamentsfulle derbyene, svarte den tidligere Strømsgodset-treneren følgende:

– Jeg vil ha det som nå, de er dårligere enn oss og rett bak oss, men holder seg oppe. Det er helt perfekt, gliste Deila.

Han har flere ganger stilt seg negativ til måten Lillestrøm spiller fotball på. Deila har sagt at han heller rykker ned enn å spille som LSK.

Manglet duo

Lørdagens seier kan være med å sende romerikingene ned, selv om gjestene fortsatt er over streken når Eliteserien nærmer seg halvspilt.

Arne Erlandsen hadde ledet Lillestrøm til tre strake seirer etter 1-1-kampen mot Rosenborg på Lerkendal.

– Det var en tett kamp i 90 minutter, men jeg synes Vålerenga hadde litt mer kvalitet i spillet sitt og litt mer snert i angrepsspillet sitt. Der så vi litt tammere ut. Vålerenga vant fortjent og så farligere ut da de kom framover i banen, erkjente Erlandsen.

Han manglet både hurtigtoget Erling Knudtzon (suspensjon) og stopperkjempen Frode Kippe (skade).

– Vi kommer til å ha skader og karantener senere i sesongen også. Det må vi klare å fordøye som klubb. Vi vil ha spillere ute også senere i sesongen. Da må andre fram og ta steg, og vi har spillere som kan vise seg fram, sa Erlandsen da han ble utfordret på om savnet av duoen ble utslagsgivende.

Vil ikke snakke om nedrykk

Erlandsen berget LSK fra nedrykk i fjor høst.

– Frykter du at det blir en kamp for å overleve igjen?

– Det er altfor tidlig å si hva som skjer om seks måneder. Det er jeg ikke så opptatt av, sa Erlandsen.

– Det er lenge igjen. Det er 16 kamper til. Vi skal kjempe i hver eneste kamp for å vinne så mye at vi slipper å tenke på det (nedrykk), fortsatte Erlandsen overfor NTB.

Fredrik Krogstad ga LSK ledelsen tidlig, men VIF slo tilbake med to raske mål etter 23 og 27 minutter. Rasmus Lindkvist, som kan forsvinne fra Oslo-laget i sommer, sto for to lekne assister da Ghayas Zahid og Moa snudde til 2-1.

Bård Finne parkerte kampen med 3-1 like etter pause.

På overtid sang VIF-fansen at «Obos-ligaen, her kommer «Fugla». Det ble ikke siste stikk i en kamp der Vålerenga var minst svake. For etter triumfen fortsatte Moa og Deila LSK-ertingen.

Det er akkurat slik temperatur norsk fotball skriker etter. (NTB)