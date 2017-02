Mener dagens topp fire bør gå distansen i VM også

Sport

LYGNA: Sølvet gikk til Niklas Dyrhaug, mens Didrik Tønseth tok bronsen. De to trønderne var 7,8 og 8,6 sekunder bak vinneren. Sjur Røthe fulgte på fjerdeplass, også han under ti sekunder bak.

Sundby var i tet stort sett under hele løpet. Da han og Sjur Røthe satte fart ut på sisterunden i klassisk stil, sprakk feltet fullstendig opp. Inn til skibyttet hadde de to også fått med seg Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug.

Kvartetten i tet holdt stort sett følge det meste av skøytedelen. Alle gikk og ventet på at Sundby skulle sette på turboen. Halvveis ut på sisterunden sa han takk for følget til de tre andre.

VM-laget?

- Vi hadde en pulje på fire mann som har lyst til å gå denne distansen under VM. Mot slutten sa jeg at jeg var stolt over dem før jeg prøvde meg litt mot slutten. Dette er de fire jeg mener bør gå i VM, sa NM-vinneren.

- Det ble veldig godt samarbeid mellom oss fire, og vi tok alle føringen underveis. Dette lover bra for distansen under VM hvis jeg får gå, sa sølvvinner Dyrhaug.

- Jeg tok det rolig fredag for å ha en bra i dag. Jeg føler at jeg er der jeg bør være med tanke på VM. Det er likevel helt på kanten, men jeg skulle ikke tro det var den samme kroppen som torsdag, sa Sundby, som den siste tiden har kjørt knallhardt på trening.

Northug langt bak

Det var knyttet en viss spenning hvordan Petter Northugs form er foran VM. Han fikk derimot tidlig problemer på den klassiske delen, og etter 7,5 km var han godt over 20 sekunder bak teten. Det var økt til 37 sekunder etter ti kilometer og hele 1.36 minutter ved skibyttet.

Dermed ble det en ren treningstur resten av øvelsen. Northug var i mål som nummer 23. Han endte over tre minutter bak Sundby.

Da kan det gå mot at Northug ikke går distansen under VM, der han er tittelforsvarer på sprinten og femmila. (NTB)

Resultater:

NM langrenn på Lygna lørdag, skiathlon:

Menn, 30 km:

1) Martin Johnsrud Sundby, Røa 1.12.56,2, 2) Niklas Dyrhaug, Tydal 0.07,8 min. bak, 3) Didrik Tønseth, Byåsen 0.08,6, 4) Sjur Røthe, Voss 0.09,7, 5) Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk 1.02,5, 6) Emil Iversen, Varden Meråker 1.03,1, 7) Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen 1.03,2, 8) Simen Hegstad Krüger, Lyn 1.04,2, 9) Hans Christer Holund, Lyn 1.10,1, 10) Anders Gløersen, Rustad 1.31,5.