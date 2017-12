Mener City får en fordel av programmet

Sport

Av Adrian Richvoldsen

Mourinho og hans lag tar imot Burnley på Old Trafford i ettermiddag, mens City, som leder Premier League med 13 poeng, ikke spiller før onsdag når laget drar for å møte Newcastle borte.

– Jeg snakker ikke bare om de privilegerte lagene som har seks hviledager og tid til å forberede seg til neste kamp, men også om de med litt mer tid enn oss. For eksempel de lagene som spiller dagen etter i morgen - den ekstra dagen har mye å si, sa portugiseren mandag.

– Det betyr sannsynligvis at de ikke jobber i dag, men at de kan komme på trening i morgen og forberede seg til neste dag. Problemet i mine øyne er at det er forskjell mellom noen lag.

Med det tette kampprogrammet i jula, kommer også skadene. De har Mourinho et eget navn på.

– Nå er det jeg kaller desemberskadene på vei. Noen spillere må forlate banen etter 15-20 minutter, mens andre ikke klarer å holde 90 minutter. Det avhenger selvfølgelig av mange faktorer, men nå er døren åpen for det jeg kaller desemberskader, sier han.

Tretten poeng skiller de to lagene før runden som starter 2. juledag. (NTB)

Dette er programmet ut året:

20. runde, tirsdag 26/12: Tottenham – Southampton, Bournemouth – West Ham, Chelsea – Brighton, Huddersfield – Stoke, Manchester U. – Burnley, Watford – Leicester, West Bromwich – Everton, Liverpool – Swansea.

Onsdag 27/12: Newcastle – Manchester C.

Torsdag 28/12: Crystal Palace – Arsenal.

21. runde, lørdag 30/12: Bournemouth – Everton, Chelsea – Stoke, Huddersfield – Burnley, Liverpool – Leicester, Newcastle – Brighton, Watford – Swansea, Manchester U. – Southampton.

Søndag 31/12: Crystal Palace – Manchester C., West Bromwich – Arsenal.

