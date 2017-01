Men VIF skal ha inn to-tre spillere til

Sport

Mens Vålerenga har intensive treninger på La Manga, har Kjetil Rekdal meldt overgang til byråkratiet som sportssjef på Valle. Han syr sammen en spillerstall.



17-åring på backen

– Jeg savner ikke La Manga, kan du si, men jeg har nok å gjøre her. Vi har fornyet kontraktene med Simen Juklerød og Ivan Näsberg og vi vil tilby Christian Borchrevink kontrakt, sier Kjetil Rekdal til Dagsavisen.

17-åringen fra egen avl spilte hele kampen mot Zenit St. Petersburg (tap 0-1) som høyreback, en kamp der Vålerenga var best og skapte mest.

Men unggutten er formelt ikke en del av VIF-stallen ennå. Det vil han bli.Onsdag spilles neste kamp mot danske FC Midtjylland på La Manga.

Trener Ronny Deila har ønsket progresjon i treningskampene, og det har han fått.



Åpent i Norge

Tirsdag stenger vinduet for overganger til alle de store fotballnasjonene i Europa. Vålerenga sitter fortsatt stille i båten og henter ikke inn nye spillere. Men noe vil skje.

– Ja, vi følger med og når overgangsvinduet lukker i en rekke nasjoner i kveld, endres markedet litt. Hos oss lukker overgangsvinduet 31. mars, og for første gang på lenge har Vålerenga nå et innkjøpsbudsjett å styre etter. Men vi skal være smarte. Og i denne bransjen skjer som kjent ting fort, sier Kjetil Rekdal.

Det eneste han kan bekrefte, er dette: - Ja, vi skal ha noen nye spillere inn, sier han.

Og da er fokuset på en midtstopper, en back og kanskje en midtbanespiller. Fra La Mange understreker trener Ronny Deila budskapet: - Nå henter vi bare spillere som kan gå inn og forsterke laget. Vi har allerede en veldig bra stall hvis alle holder seg skadefrie. Men slik er det jo ikek gjennom en lang sesong, sier han.

Seriestart i Norge er 1. april. For VIFs del er den 3. april mot Viking.

- Vi har fortsatt ganske god tid, sier Kjetil Rekdal, som nå også syr sammen kampprogrammet for neste treningsleir på Marbella.