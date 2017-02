Men NM-løpene kan rette opp mye

Sport

En av landets mest populære idrettsutøvere sliter tungt 21 dager før ski-VM innledes i Lahti.

Tilbakeslaget i Falun sist helg (14. plass) nesten to minutter bak Marit Bjørgen på 15 kilometeren, gikk hardt inn på henne. Fordi hun ikke skjønte hvorfor.



Tittelforsvarer

- Jeg ble veldig overrasket. Negativt. Jeg har ikke tid til å ha så mange dårlige dager i den situasjonen jeg er i nå, sa hun til mediene etter rennet i Sverige.

Og la til: – Kanskje jeg ikke har noe på VM-laget å gjøre.

Det har hun nok. En god prestasjon på torsdagens klassiske 10 kilometer under NM på Lyngna, kan rette opp mye. Hun er tittelforsvarer på distansen fra NM i Tromsø i fjor.

Og slik er det fortsatt i kvinnelangrenn: Er man best i Norge, er man også antagelig best i verden.



Åpent spørsmål

Men det er mange spørsmål rundt 30-åringen. Hun startet ikke i Tour de Ski. Hun har svært variable resultater. Men i noen renn har hun truffet planken.

Nå skal hun utnytte den gode NM-følelsen jun tross alt alltid har hatt. NM er viktig for Astrid Uhrenholdt Jacobsen, både for egen del og skipolitisk.

NM skal være et av høydepunktene i sesongen. Og er det. NRK dekker hvert stavtak, Kongen er tilstede kommende helg og Astrids klubb, Heming, skal være med i gullkampen på stafetten.

Hun tok tre NM-gull i Tromsø i fjor. Og vet at mange bryr seg om henne.

– Når det oppleves slik som det gjorde i Falun, er det ikke gøy å gå skirenn i det hele tatt, sier hun.

Rennet var også fellesstart og da får man bekreftelsen der og da at man ikke henger med.



Mange VM-øvelser

Så per i dag er Astrid rangert godt bak trioen Heidi Weng, Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg.

Sprintekspert Maiken Caspersen Falla har vist stor framgang som distanseløper og kjemper om en stafettplass. Hun slo Astrid med 25 sekunder på 15 kilometeren i Falun.

– Hvis det er mentalt så er det at jeg får en sperre når jeg skal prestere. Det har jeg aldri vært borti før, men det kan jo skje, sier Jacobsen til NRK.

Akkurat det får hun veldig godt svar på i VM. Lørdag tas VM-troppen ut. Kanskje vi da bare lurer på hvilke distanser hun skal gå i Lahti?