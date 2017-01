Men først må VMs toppscorer stoppes

Sport

Av Espen Hartvig

NANTES: - Nei, det ser fint ut. Først får vi konsentrere oss om Makedonia. Så kjører vi Danmark før vi tar Tyskland og så en drømmefinale (mot Frankrike), sier Sander Sagosen når NTB viser ham det som kan bli en drømmerute.

- Den ser tøff ut, men er også absolutt overkommelig. Vi har jo lyst å møte Frankrike igjen, sier Espen Lie Hansen om Makedonia-Danmark-Tyskland-Frankrike-oppsettet.

- Det er ut som en fin rute. Det hadde ikke gjort noe om det blir slik, men vi får starte med Makedonia, sier keeper Torbjørn Bergerud til NTB.

Åpent mål?

Torsdag ble det klart at Makedonia venter de norske gutta i 1/8-finalen. Det ser ut som å være en klart overkommelig oppgave for Norge selv om makedonerne svært ofte tar ut keeperen for å få en ekstra utespiller.

Makedonerne har ikke imponert i VM. Norge virker full av energi og bør kunne løpe hjem seieren. Norge spilte uavgjort 31-31 mot Makedonia i EM i fjor.

I en eventuell kvartfinale blir det Danmark. Danskene møter et fjerdelag i sin åttedelsfinale, og der roter de seg ikke bort.

Hvordan er så Norges sjanser mot Danmark? Trolig bedre enn noen gang. Danskene sliter med skader og har ikke imponert hittil. Bare i kortere glimt viste de gulltakter.

Mads Mensah kan være tilbake i kvartfinalen. Han vil være viktig for danskene som hittil har vært båret fram av superkeeper Niklas Landin.

Revansj?

Skulle Norge repetere fjorårets EM og gå til semifinale, ser det ut som enten Tyskland eller Kroatia venter.

Tyskerne slo ut Norge av EM etter ekstraomganger. Kroatia var klart best i bronsekampen, men tapte for Norge i gruppespillet i EM.

Finalen? Mye skal til for at vertsnasjon Frankrike ikke er med der.

De spiller sine to første cuprunder på et fotballstadion i Lille. Det kommer snaut 30.000 tilskuere på kampene der.

Finale Norge - Frankrike? Vel, hadde det ikke vært for hjemmedømmingen i puljekampen, kunne de norske gutta fort ha slått franskmennene.

Må stoppe Lazarov