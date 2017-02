Men de burde jo snakket sammen

Sport

I samme bakke i PyeongChang i Sør-Korea møttes Therese Johaug og Justyna Kowalzcyk denne uka. Ja, de burde tatt fram appelsinen, tatt av seg solbrillene og snakket.

Therese Johaug har satt seg i sitt hode at hun får starte i OL i Sør-Korea om et år, første mesterskap hun får adgang til uansett om hun frikjennes (lite sannsynlig), eller får 10, 12 eller 14 måneders utestengelse. Den korte befaringen til Sør-Korea sammen med trener Pål Gunnar Mikkelsplass ble bestemt på kort varsel. Planen var å teste løypene før løperne til denne helgens verdenscup og prøve-OL dukket opp. Men Kowalzcyk var der. «Vi hilste ikke på hverandre», fortalte Kowalzcyk til det polske nettstedet sport.pl. Og la til at de trente i den samme kraftige motbakken og noen utforkjøringer.

De burde benyttet sjansen til å skvære opp. Anledningen var optimal. Ingen andre konkurrenter til stede, knapt nok medier. Koreansk presse bryr seg ikke om langrenn og norsk og svenske medier er fraværende ettersom prøve-OL ikke er prioritert blant utøverne. De går som kjent nasjonale mesterskap denne helgen. Prøve-OL starter fredag med sprint og med lengre distanser lørdag morgen, norsk tid.

Kowalczyk og Johaug kunne hatt mye å snakke om. Kowalczyk var i tilsvarende situasjon som Johaug da polakken testet positivt i 2005 etter bruk av en betennelsesdempende salve. Hun ble dømt til to års utestengelse, men fikk straffen redusert i Idrettens voldsgiftsrett (CAS) slik at hun fikk kun 11 måneder og rakk OL i Torino i 2006. Etter at Johaug avla positiv prøve etter sin salvebruk og forklaringene kom, har Kowalczyk kommentert saken sarkastisk i sosiale medier. Som av noen oppfattes som at hun ikke stoler på forklaringen. Dette kunne de jo i såfall oppklart.

Kowalczyks hovedrival i alle disse årene har ikke vært Therese Johaug, men Marit Bjørgen. Og Kowalzcyk har primært vært kritisk til den norske bruken av astmamedisin. Det er den som har irritert henne mest. Men heller ikke det fikk de snakket om. Dermed forsterkes isfronten. Først i VM i Lahti møter hun Marit Bjørgen igjen. Sistnevnte er vokst til å bli storfavoritt etter å ha kommet voldsomt tilbake etter at hun ble mor. Men hvem blir best i PyeongChang i 2018? Og får Therese Johaug starte? I forrige OL i Sotsji var det Justyna Kowalczyk som ble olympisk mester på den prestisjetunge 10-kilometeren. Therese Johaug tok bronse og har ennå ikke vunnet individuelt OL-gull.

PS! Både Norge og Sverige sender B-landslag til rennene i PyeongChang som sendes live på NRK.

PS2! PyeongChang fikk godkjent av koreanske myndigheter å legge inn stor C i bynavnet for å unngå forveksling med Pyongyang, hovedstaden i Nord-Korea.