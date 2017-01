Maktet ikke synge nasjonalsangen

Sport

Av Steinar Bjerkmann

GARMISCH: - Jeg prøvde litt, men jeg måtte bare høre og nyte. Jeg hadde ikke lyst til å ødelegge den, sa Tande til NTB etter triumfen i Garmisch-Partenkirchen.

22-åringen, som vant sitt første verdenscuprenn for sesongen, forsikret at han faktisk kan teksten.

- Jeg kan teksten, men den går akkurat i et spekter som gjør at den starter litt for mørkt for meg. Starter jeg i et tonefall som passer meg bedre, blir det alt for lyst når det kommer opp til lyse toner. Jeg har ikke så stort spekter, sa lysluggen.

Nærmer seg i sammendraget

Men spekteret i hoppbakken er det ingenting å si noe på. I den legendariske olympiabakken kunne ingen stoppe gutten i den gule hoppdrakten.

3,2 poeng skilte ned til hoppukeleder Kamil Stoch.

Og i sammendraget er det ikke lenger hele 12,6 poeng opp, men 6,6 poeng.

- Jeg har tatt inn en del poeng, men det er fortsatt det samme som gjelder. Jeg skal ta dag for dag. Det blir fokus på enkelthopp og arbeidsoppgaver. Jeg skal ikke tenke på sammenlagtresultater, sier han.

Tande kan stoppe den norske hoppuketørken. Ti år etter Anders Jacobsens sammenlagttriumf, kan KIF-hopperen bli Norges nye helt.

Nøkkelen i søndagens renn var det glimrende førstehoppet på 138 meter. Og med mamma på tribunen ble seieren i det tradisjonsrike nyttårshopprennet sikret med 142 meter i finaleomgangen.

- Det er helt jævlig. Jeg følte at jeg landet akkurat litt bak den grønne streken. Jeg så streken, men følte jeg slo framfoten ned på streken. Det er egentlig litt for kort, men de måler heldigvis ikke før skiene har slått nedi. Det er litt vanskelig å finne ut når du er der selv.

Mamma Tande hylgrein

For en gangs skyld slapp vinterens beste norske hopper å hoppe seg opp i 2. omgang, men spenningen på sletta før den gule søyla gikk helt opp på 1-tallet, var vanskelig å beskrive for jubelgutten.

- Da jeg så reprisen sa jeg til de andre at «dette holder jo ikke». De sa «fy faen, dette holder». Jeg hoppet akkurat så langt jeg måtte og banket et så fint nedslag. Det å se søylen gå til topps er veldig gøy.

Like etter kastet han seg rundt halsen på mamma Trude.

- Det var veldig rørende. Hun sto og hylgrein da jeg kom dit. Da begynte jeg også å gråte. Det er veldig stort for meg at mutter’n er til stede når jeg vinner det viktigste enkeltrennet i verdenscupen, smilte Tande.

Et steg nærmere forbildet

Legenden Birger Ruud, som kom fra Kongsberg, vant nyttårshopprennet både i 1935 og 1936.

- Han vant nyttårsrennet to ganger, og han har vel vunnet OL her også i 1936. Det er veldig kult å gå i hans fotspor. Det er dette jeg har jobbet helt siden jeg var liten, det å kunne være én prosent så god som han en gang var. Jeg føler jeg er godt på vei, sa en stolt Tande.

Ruud vant OL to ganger, VM tre.

- Jeg håper det kommer mer i (ski-VM) i Lahti, fortsatte Tande.

Neste renn i hoppuka går i Innsbruck onsdag. (NTB)