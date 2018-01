Sport

Manchester United-spiss Romelu Lukaku vil være utilgjengelig i én uke etter hodesmellen mot Southampton, opplyste manager José Mourinho mandag.

Lukaku var ikke i troppen til Manchester Uniteds kamp mot Everton mandag, og ser ut til å gå glipp av FA-cupmøtet med Derby fredag.

I Lukakus fravær var det Martial som startet på midtspiss. Etter en sjansefattig første omgang fikk franskmannen ballen på drøyt 16 meter fra landsmann Paul Pogba. Martial la ballen til rette og skrudde den i det høyre hjørnet til 1-0 etter 57 minutter.

Seks minutter før den første scoringen traff Juan Mata stolpen med en suser.

Målløs Rooney

Wayne Rooney måtte gå målløs av banen mot gamleklubben. Engelskmannens startet, men ble byttet ut etter 62 minutter etter en heller svak forestilling.

Oumar Niasse kunne utlignet for hjemmelaget på Goodison Park etter 71 minutter, men spissen headet utenfor fra sju meter, selv om han var helt upresset etter et innlegg fra Mason Holgate.

Jesse Lingard dro til med vrista etter 79 minutter, men Jordan Pickford dro fram en kjemperedning nede i hjørnet.

Klatrer

To minutter senere klarte ikke Pickford stå i veien for et nytt forsøk fra Lingard. Engelskmannen dro seg inn i banen før han dundret til med vrista fra 20 meter. 25-åringen fikk drømmetreff og ballen gikk kontant opp i det høyre hjørnet.

– Jeg har presset meg selv til å få så mange mål som jeg kan denne sesongen. Å spille på venstre har gitt meg lisens til å skjære innover. Vi er bare halvveis gjennom sesongen, og vi må ha vinnermentalitet, sa Lingard etter kampen.

Seieren gjør at Manchester United passerer Chelsea og tar tilbake andreplassen på tabellen. Det skiller 12 poeng opp til serieleder Manchester City før byrivalen møter Watford tirsdag.

– Det er den første kampen for året. Det var en god seier, sa Pogba.

Everton gikk på sitt andre tap og er nummer ni på tabellen med 27 poeng.

(NTB)

Engelsk eliteserie fotball mandag, 22. runde:

Brighton – Bournemouth 2-2 (1-1)

Mål: 1-0 Anthony Knockaert (5), 1-1 Steve Cook (33), 2-1 Glenn Murray (48), 2-2 Callum Wilson (79).

30.152 tilskuere.

Burnley – Liverpool 1-2 (0-0)

Mål: 0-1 Sadio Mané (61), 1-1 Jóhann Berg Gudmundsson (88), 1-2 Ragnar Klavan (90).

21.756 tilskuere.

Everton – Manchester United 0-2 (0-0)

Mål: 0-1 Anthony Martial (57), 0-2 Jesse Lingard (81)

Leicester – Huddersfield 3-0 (0-0)

Mål: 1-0 Riyad Mahrez (53), 2-0 Islam Slimani (60), 3-0 Marc Albrighton (90).

31.748 tilskuere.

Stoke – Newcastle 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Ayoze (Ayoze Pérez) (73).

28.471 tilskuere.