Liverpool lekte med bunnlaget

Sport

Av Stian Grythaugen

Tabelljumbo Swansea ble i perioder regelrett ydmyket av et Liverpool-lag som fyrte på samtlige sylindere 2. juledag. Oppgjøret på Anfield endte hele 5-0.

Ikke rart manager Jürgen Klopp var et eneste stort smil etter kampslutt.

– Vi scoret det første målet på en kontring, og etter det steg bare selvtilliten vår, sa tyskeren.

Lovordene har haglet rundt Liverpools offensive stjernegalleri denne sesongen, og på selveste Boxing Day viste Roberto Firmino, Philippe Coutinho og Mohamed Salah igjen hva de er i stand til.

Med på festen ville også en lokal gutt være. Høyreback Trent Alexander-Arnold fikk trolig julegaven han ønsket seg aller mest da han scoret karrierens første Premier League foran Liverpool-fansen på The Kop.

– Jeg er veldig glad på hans vegne. Han tar tatt store steg de siste ukene og månedene, og det er bra for oss, sa Klopp om unggutten.

Forsvarsspillerens fulltreffer var kampens tredje.

Tilbake på fjerde

Tidligere i oppgjøret hadde brasilianske Coutinho og Firmino scoret hver sin gang. Sistnevnte sto også bak kampens nest siste scoring. Mot slutten scoret Alex Oxlade-Chamberlain sitt første Liverpool-mål på Anfield.

Den tidligere Arsenal-spilleren satte dermed punktum for det som ble en festaften sett med hjemmefansens øyne.

Med den overbevisende seieren tok Liverpool tilbake fjerdeplassen på Premier League-tabellen etter at Tottenham hadde hatt den til låns i noen timer. London-klubben slo Southampton 5-2 i tidligkampen på Boxing Day.

Swansea-trøbbel

Tabelljumbo Swansea kom på sin side til tirsdagens kamp anført av spillende trener Leon Britton. Han fikk ansvaret for å lede laget etter at Paul Clement fikk sparken som manager kort tid før julen ble ringt inn.

Swansea har nå tapt ni av sine tolv siste kamper. Den trenden bør snus lynkjapt dersom den walisiske klubben skal ha håp om å berge plassen på øverste nivå i engelsk fotball.

Kommende lørdag venter Watford på hjemmebane. Liverpool tar da imot Leicester på Anfield.

United berget ett poeng

Manchester United så lenge ut til å ryke på en julesmell mot Burnley, men to scoringer av Jesse Lingard reddet 2-2 i Boxing Day-oppgjøret på Old Trafford.

Formsterke Lingard, som kom inn som innbytter ved pause etter en begredelig første omgang av United, reddet det ene poenget med sin utligning noen sekunder inn i overtiden tirsdag.

– To mål som sluttprodukt etter så voldsom dominans var miserable sifre, oppsummerte United-manager Jose Mourinho etter kampen.

– Spillerne mine kjempet seg tilbake fra 0-2. Jeg har ikke noe galt å si om dem og velger å hylle lagånden. Vi fortjente å vinne, tilføyde portugiseren.

United er fortsatt ligatoer, men kan tape ytterligere terreng til byrival og serieleder Manchester City dersom sistnevnte slår Newcastle onsdag. Burnley er nummer sju på tabellen.

Superspissene sammen

Mourinho sendte for første gang denne sesongen Zlatan Ibrahimovic og Romelu Lukaku på banen sammen fra start. Måltyvene utgjorde angrepsduoen i et United-mannskap som for anledning var sammensatt av mye offensiv slagkraft. (NTB)

Engelsk eliteserie fotball tirsdag, 20. runde:

Bournemouth – West Ham 3-3 (1-1)

Mål: 0-1 James Collins (8), 1-1 Dan Gosling (29), 2-1 Nathan Aké (57), 2-2 Marko Arnautovic (82), 2-3 Arnautovic (89), 3-3 Aké (90).

10.596 tilskuere.

Joshua King spilte 65 minutter for Bournemouth.

Chelsea – Brighton 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Álvaro Morata (46), 2-0 Marcos Alonso (60).

41.568 tilskuere.

Huddersfield – Stoke 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Tom Ince (10), 1-1 Ramadan Sobhy (60).

24.047 tilskuere.

Liverpool – Swansea 5-0 (1-0)

Mål: 1-0 Philippe Coutinho (6), 2-0 Roberto Firmino (52), 3-0 Trent Alexander-Arnold (65), 4-0 Firmino (66), 5-0 Alex Oxlade-Chamberlain (83).

52.850 tilskuere.

Manchester U. – Burnley 2-2 (0-2)

Mål: 0-1 Ashley Barnes (3), 0-2 Steven Defour (36), 1-2 Jesse Lingard (53), 2-2 Lingard (90).

75.046 tilskuere.

Tottenham – Southampton 5-2 (2-0)

Mål: 1-0 Harry Kane (21), 2-0 Kane (38), 3-0 Dele Alli (49), 4-0 Son Heung-min (51), 4-1 Sofiane Boufal (64), 5-1 Kane (67), 5-2 Dušan Tadic (82).

55.412 tilskuere.

Watford – Leicester 2-1 (1-1)

Mål: 0-1 Riyad Mahrez (37), 1-1 Molla Wague (45), 2-1 Kasper Schmeichel (selvmål 65).

20.308 tilskuere.

West Bromwich – Everton 0-0

25.364 tilskuere.

Engelsk mesterskapsserie fotball tirsdag, 24. runde:

Barnsley – Preston 0-0

14.014 tilskuere.

Birmingham – Norwich 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Alex Pritchard (33), 0-2 Josh Murphy (71).

19.967 tilskuere.

Alexander Tettey spilte hele kampen for Norwich.

Brentford – Aston Villa 2-1 (1-1)

Mål: 1-0 Romaine Sawyers (22), 1-1 Josh Onomah (30), 2-1 Lasse Vibe (52).

11.341 tilskuere.

Bristol C. – Reading 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Jamie Paterson (68), 2-0 Lloyd Kelly (90).

23.116 tilskuere.

Burton – Leeds 1-2 (1-0)

Mål: 1-0 Tom Naylor (29), 1-1 Pablo Hernández (61), 1-2 Kemar Roofe (64).

5612 tilskuere.

Cardiff – Fulham 2-4 (0-1)

Mål: 0-1 Tim Ream (12), 0-2 Floyd Ayité (56), 1-2 Kenneth Zohore (57), 1-3 Ryan Sessegnon (78), 2-3 Callum Paterson (90), 2-4 Stefan Johansen (90).

21.662 tilskuere.

Stefan Johansen spilte hele kampen for Fulham.

Hull – Derby 0-0

18.026 tilskuere.

Markus Henriksen kom inn på overtid, mens Adama Diomande spilte 5 minutter som innbytter for Hull.

Ipswich – Queens Park Rangers 0-0

18.696 tilskuere.

Rødt kort: Josh Scowen (86, to gule), Queens Park Rangers.

Middlesbrough – Bolton 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Martin Braithwaite (49), 2-0 Britt Assombalonga (67).

29.443 tilskuere.

Millwall – Wolverhampton 2-2 (1-1)

Mål: 1-0 Lee Gregory (13), 1-1 Diogo Jota (45), 1-2 Romain Saïss (56), 2-2 Jake Cooper (72).

13.121 tilskuere.

Nottingham Forest – Sheffield W. 0-3 (0-2)

Mål: 0-1 Adam Reach (5), 0-2 Jordan Rhodes (str. 45), 0-3 Lucas João (65).

28.635 tilskuere.

Sheffield U. – Sunderland 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 John Lundstram (36), 2-0 Richard Stearman (58), 3-0 George Baldock (62).

30.668 tilskuere.