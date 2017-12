Sport

Av Egil Sæther

Det er ingen tvil om at Ustjugov har skumle hensikter også i årets tour. Han trøkket til på flatene og holdt unna. Til slutt ble toer og regjerende sprintverdensmester Federico Pellegrino slått med ett sekund, mens franske Lucas Chanavat ble satt på plass med 2,76 sekunder.

Med andre ord et ordentlig skremmeskudd fra Ustjugov. Han har allerede skaffet seg en solid luke på Martin Johnsrud Sundby. Norges største sammenlagthåp røk ut allerede i prologen, og dermed er han bak teten med 1.08,1 minutt før søndagens 15 kilometer klassisk.

Krogh fikk det for tøft i sprintfinalen, og det ble tidlig klart at han var sjanseløs på en pallplass. Finnmarkingen var nest sist i mål.

– Farten var brutal. Man må ha dagen skal man klare å tukte ham. Jeg hadde ikke nok i finalen til å henge med, sa Krogh til TV 2 om Ustjugovs maktdemonstrasjon.

I sammendraget er Krogh 18,7 sekunder bak Ustjugov.

Bedre enn ventet

27-åringen har hatt alt annet enn en god forsesong, og plasseringsmessig var lørdagens 5.-plass på sprinten i Lenzerheide det beste han har hittil i OL-sesongen.

For Krogh ble 1. etappen av den 12. utgaven av Tour de Ski bedre enn man kunne forvente på forhånd, selv om han sluknet i finalen.

– Jeg er fornøyd med dagen totalt sett. I finalen er jeg litt sliten, men det ble en bra start på touren. Jeg tror det var bra at jeg ikke havnet i noen kjempeduell på slutten da jeg var litt tung. Da taper man mye, litt som i fjor da jeg fikk det veldig dagen etter sprinten i Val Müstair. Sånn sett tror jeg dette var bra med tanke på dagen i morgen, sa Krogh.

– Dette må ha vært beroligende med tanke på egen form?

– Ja, i dag er jeg meg selv. I dag klarte jeg å justere meg litt i feltet, og taktikken ble basert på mye av det jeg selv gjør. Det er typisk når man er i form. Da klarer man å svinge seg litt rundt i feltet og gå litt i rykk og napp. Det er det beste resultatet jeg har så langt, og det er jeg fornøyd med. Nå må man ta et steg i gangen og komme seg på hotellet og restituere.

Hardtrening

Krogh har konkludert med at han nok har trent i hardeste laget under oppkjøringen til sesongen. Muligens har han bikket over den berømte grensen.

– Ja, jeg har nok vært litt i grenseland. Det var nok et par dager i høyden der jeg var skikkelig sliten. Og kanskje var jeg heller ikke flink nok til å hvile da jeg kom hjem fra høyden eller underveis i høyden. Det så vi kanskje med Petter (Northug) i fjor at høydefeil kan sitte i en stund, sa Krogh etter tourens åpningsdag.

Han forteller om late dager hjemme i nord i juleferien.

– Etter at jeg kom hjem fra Toblach har jeg ikke gjort veldig mye. Jeg har spist mat og slappet av, og det var akkurat det jeg trengte. Jeg har vært nordpå, spist god julemat og tatt meg veldig god tid med familien. Jeg har ikke stresset ut på økter og kuttet i mye fordi jeg skal ut på en styrkeøkt eller noe. Jeg har hatt en skikkelig julero i år, og det var det jeg trengte.

Fet mat

Krogh har brukt jula til å feite seg opp.

– Det er deilig å vite at man kan spise seg i form i stedet for å trene seg i form.

Noen treningsøkter fikk han likevel skviset inn etter at verdenscupen før jul ble avsluttet med to renn i Toblach i Italia 16.- og 17. desember.

– Det ble noen få, korte økter, men det har vært like mange hviledager som treningsdager.

Klønete av Halfvarsson

I kvartfinalen overbeviste Krogh og Emil Iversen med hver sin heatseier. Begge to demonstrerte stor rutine på vei inn og på selve oppløpet.

Det samme kan ikke sies om Calle Halfvarsson. På klønete vis gikk svensken på trynet i den sveitsiske nysnøen i Lenzerheide. Episoden skjedde i Kroghs kvartfinaleheat.

Iversen fikk ikke en like morsom semifinale. Der stemte det ikke for trønderen, som gled over målstreken som sistemann. Krogh tok seg derimot videre til finalen som en såkalt «lucky loser».

Sindre Bjørnestad Skar måtte se sprinten være over etter kvartfinalen. Der ble han nummer fire i sitt heat.

Skuffende

Hele fem av Norges åtte Tour de Ski-deltakere på herresiden røk ut allerede i prologen. Sundby på 35.-plass var 39 hundredels sekund fra å ta seg videre.

– Dette var en strek i regningen. Jeg taper for mange sekunder i sammendraget til at det skal være noe stort smil om munnen i dag. Jeg får bare konkludere med at touren starter i morgen for min del, og så får vi ta det derfra, sa Sundby i pressesonen etter løpet.

Åpningsdagen i Lenzerheide var også tidlig over for Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Niklas Dyrhaug. Kvartetten endte på henholdsvis 51.-, 59.-, 61.- og 63.-plass. (NTB)