Kristoffersen klarer ikke det siste steget

Sport

Av Adrian Richvoldsen

Kristoffersen jaktet sin første seier for sesongen, og var kun 0,11 sekund bak Hirscher etter første omgang.

Alpinisten fra Rælingen har måttet se seg slått av Hirscher en rekke ganger i vinter. Etter lørdagens renn har Kristoffersen endt på verdenscuppallen hele åtte ganger uten å vinne. Seks av dem har vært 2.-plasser.

Lørdag kjørte han godt i finaleomgangen, men en stor feil mot slutten kan ha kostet ham seieren. 23-åringen var 0,33 foran ledende Alexis Pinturault etter siste mellomtid, men en feil like før mål gjorde at han kun var fire hundredeler foran i mål.

Like etter kom Hirscher. Han gikk mot en soleklar seier da også østerrikeren gjorde en stor feil mot slutten. 28-åringen kom på innerski i en sving og var svært nære å kjøre ut i de påfølgende sekundene.

Små marginer

Skiakrobatikk på høyt nivå gjorde imidlertid at han holdt seg på beina, og i mål var han 17 fattige hundredeler foran Kristoffersen.

– Man skal aldri være lei av å være på pallen, for det er små marginer. Både Hirscher, Pinturault og jeg kjørte helt på grensen i dag. I finaleomgangen kjørte jeg veldig bra gjennom langsvingen, men så bommet jeg litt over kanten. Da jeg kom i mål skjønte jeg egentlig at det ikke kom til å holde, sa Kristoffersen til NTB.

Noen sekunder senere fikk han imidlertid se også suverene Hirscher slite i den tøffe løypa. Østerrikeren måtte likevel kjørt ut om det skulle blitt norsk triumf, ifølge Kristoffersen.

– Hvis man har et trent øye i storslalåm, ser man at han (Hirscher) holder farten oppe hele tiden. Han stoppet aldri opp, og når det er så bratt så taper du ikke flere sekunder. Du taper tid, men ikke så mye som det kanskje kan se ut til.

Leif Kristian Nestvold-Haugen lå på tredjeplass etter første omgang, men fikk det tøft utover i finaleomgangen og endte på tiendeplass.

– Jeg ga vel fra meg et sekund i det siste henget. Det ble litt for mye mot slutten, men jeg er fornøyd med at jeg angriper. Dessverre hang jeg ikke helt med på slutten, sa Nestvold-Haugen til NTB like etter løpet.

Tørke

Kristoffersen på sin side håpet å bruke helgen til å bryte seierstørken som har vart siden forrige triumf kom i Schladming 24. januar i fjor. Det er i slalåm Kristoffersen er best, men han har også utviklet seg stort innen storslalåm.

Det så man tydelig i førsteomgangen i Adelboden. 23-åringen hadde raske svinger og var 25 hundredels sekund foran Hirscher ved første mellomtid. Han var også i føringen etter de to neste mellomtidene.

Kjøringen i henget i førsteomgang var på ingen måte dårlig, men heller ikke helt optimal for Kristoffersen å være. En liten feil gjorde at han tapte tid til sin argeste rival, men avstanden var bare 11 hundredeler før finaleomgangen.

I fjor ble Kristoffersen nummer fire under storslalåmen i Adelboden, mens han har to strake slalåmseirer i den sveitsiske skimetropolen. Søndag jakter han sin tredje på rad.

Bjørnar Neteland (33.-plass), Marcus Monsen (43) og Axel William Patricksson (51) maktet ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen lørdag. Rasmus Windingstad kjørte ut. (NTB)

Verdenscup alpint menn i Adelboden, Sveits lørdag, storslalåm:

1) Marcel Hirscher, Østerrike 2.28,63 (1.10,53-1.18,10), 2) Henrik Kristoffersen, Norge 2.28,80 (1.10,64-1.18,16), 3) Alexis Pinturault, Frankrike 2.28,84 (1.11,40-1.17,44), 4) Luca De Aliprandini, Italia 2.29,77 (1.11,38-1.18,39), 5) Manuel Feller, Østerrike 2.29,83 (1.11,99-1.17,84), 5) Zan Kranjec, Slovenia 2.29,83 (1.11,84-1.17,99), 7) Manfred Mölgg, Italia 2.29,98 (1.11,94-1.18,04), 8) Riccardo Tonetti, Italia 2.30,20 (1.11,72-1.18,48), 8) Mathieu Faivre, Frankrike 2.30,20 (1.11,87-1.18,33), 10) Leif Kristian Nestvold-Haugen, Norge 2.30,22 (1.11,18-1.19,04).

Norske, ikke til finaleomgangen: 33) Bjørnar Neteland 1.13,85, 43) Marcus Monsen 1.14,59, 51) Axel William Patricksson 1.16,20.

Rasmus Windingstad i første omgang.

Verdenscupen (18 av 37 konkurranser):

1) Hirscher 774, 2) Kristoffersen 660, 3) Pinturault 502, 4) Kjetil Jansrud, Norge 480, 5) Aksel Lund Svindal, Norge 454, 6) Matthias Mayer, Østerrike 318, 7) Beat Feuz, Sveits 316, 8) Max Franz, Østerrike 303, 9) Aleksander Aamodt Kilde, Norge 297, 10) André Myhrer, Sverige 275.

Øvrige norske (topp 30): 24) Nestvold-Haugen 172, 25) Sebastian Foss Solevåg 170.

Storslalåmcupen (5 av 9 renn):

1) Hirscher 420, 2) Kristoffersen 365, 3) Pinturault 240, 4) Matts Olsson, Sverige 214, 5) Justin Murisier, Sveits 179, 6) Kranjec 169.

Øvrige norske (topp 30): 10) Nestvold-Haugen 126, 20) Kilde 55.