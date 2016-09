Kriget til seg ett poeng, men tapte i sudden death

Sport

Av Bernt Harald Dysthe Brennevann

Norges ishockeylandslag reddet stumpene med to sene mål i åpningskampen i OL-kvalifiseringen.

Det så lenge bekmørkt ut for Norge. Med under to minutter igjen på klokka var Petter Thoresens mannskap på vei mot tap og null poeng i jakten på en plass i Pyeongchang-OL om halvannet år.

Men mål fra Jonas Holøs og Anders Bastiansen ga forlengning. 3-3-målet kom 14 sekunder før slutt. Dessverre for Norge avgjorde kasakhstanerne ved Brandon Botsjenski halvminuttet ut i sudden death.

– Det er imponerende at vi scorer to mål med målvakten ute. Målet de scorer i forlengning er slikt som kan skje tre mot tre. Det er veldig bittert akkurat nå, men vi kunne ha stått her med null poeng også. Vi var for mye i ufarlige posisjoner i for lange perioder, sa Thoresen til Eurosport Norge.

– Kreditt til gutta at vi klarer å hente det opp, men synd at vi ikke er litt mer smarte og sikre med pucken. Vi går for lenge med pucken i midtsonen, la han til.

Hedmarkingen tok i sommer over som norsk landslagstrener etter 15 år med Roy Johansen.

Effektive

Det ene poenget Norge fikk med seg torsdag kan vise seg å bli svært viktig. Skal ishockeygutta ha en mulighet til å oppfylle drømmen om et tredje strake OL-sluttspill, må det norske laget trolig ta seks av seks poeng i kampene mot Italia (fredag) og Frankrike (søndag).

Et effektivt Kasakhstan tok ledelsen ved Roman Startsjenko under to minutter ut i midtperioden. Norge fikk svi for å ha havnet i undertall etter utvisningen til Holøs.

To minutter senere satte Mats Zuccarello inn utligningen. NHL-stjernen scoret på en puck fra Bastiansen.

Keepertabbe

Norge havnet igjen under da en av kasakhstanerens importspillere, canadiske Kevin Dallman, la på til 2-1 til den tidligere sovjetstaten. Norge hadde en puck i stolpen, men i stedet for en viktig utligning rykket Kasakhstan opp i 3-1 etter en keepertabbe av Lars Haugen.

Startsjenko skjøt fra en vinkel han aldri skulle fått lov til å score fra.

Norge hadde en rekke sjanser til å redusere, men 2-3-scoringen kom først etter 58.43 minutters spill. Målet skapte full tenning hos de norske spillerne, og i overtall kunne Bastiansen gjøre 3-3 i sluttsekundene. (©NTB)

KAMPFAKTA

OL-kvalifisering ishockey menn torsdag, 1. runde:

Kasakhstan – Norge 4-3 e.f. (0-0, 3-1, 0-2, 1-0)

Jordal Amfi: Ca 2700 tilskuere.

1. periode: Ingen mål.

2. periode: 1-0 (21.23) Roman Startsjenko (Jevgenij Rymarev), 1-1 (23.48) Mats Zuccarello (Anders Bastiansen), 2-1 (31.27) Kevin Dallman (Nikita Ivanov), 3-1 (34.26) Startsjenko.

3. periode: 3-2 (58.43) Holøs (Zuccarello, Patrick Thoresen), 3-3 (59.46) Bastiansen.

Forlengning: 4-3 (60.31) Brandon Botsjenski (Nigel Dawes), Dallman).

Utvisninger: Kasakhstan 5 x 2 min., Norge 3 x 2 min.

OL-kvalifisering ishockey menn torsdag, 1. runde:

Gruppe F (Jordal Amfi i Oslo):

Kasakhstan – Norge 4-3 e.f. (0-0, 3-1, 0-2, 1-0), Frankrike – Italia 2-1 e.f. (0-0, 1-1, 0-0, 1-0).

Stillingen: 1) Kasakhstan 2 (4-3), 2) Frankrike 2 (2-1), 3) Norge 1 (3-4), 4) Italia 1 (1-2).

Gruppe D (i Minsk, Hviterussland):

Slovenia – Polen 6-1 (2-0, 3-0, 1-1), Danmark – Hviterussland 2-5 (1-2, 0-0, 1-3).

Stillingen: 1) Slovenia 3 (6-1), 2) Hviterussland 3 (5-2), 3) Danmark 0 (2-5), 4) Polen 0 (1-6).

Gruppe E (i Riga, Latvia):

Tyskland – Japan 5-0 (2-0, 3-0, 0-0), Østerrike – Latvia 1-8 (1-2, 0-3, 0-3).

Stillingen: 1) Latvia 3 (8-1), 2) Tyskland 3 (5-0), 3) Japan 0 (0-5), 4) Østerrike 0 (1-8).