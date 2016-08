Krever medisingranskning med full uavhengighet

Sport

Det skriver hun på Twitter.

«Skiforbundet må foreta en gransking med full uavhengighet. Det kan ikke stilles spørsmål med funnene og konklusjonene», skriver kulturministeren.

Dopingekspert Mads Kaggestad mener også at gjennomgangen som er initiert av skipresident Erik Røste, må gjøres av eksterne.

– En mest mulig troverdig gjennomgang bør inneholde eksterne. Hvis ikke vil prosessen kritiseres for ikke å være uavhengig, og «bukken og havresekken»-problematikken vil bli trukket fram av kritikere, sier Kaggestad til NTB.

Ba om gjennomgang

Skipresident Erik Røste ba fredag morgen om en full gjennomgang av skilandslagets rutiner rundt bruk av astma- og øvrige medisiner.

– Jeg legger til grunn at ingen friske utøvere får medisiner, og har ingen grunn til å tro at det ikke er slik. Men når det er fremsatt påstander om dette, er det behov for at spørsmålet avklares åpent og tydelig, sier Røste i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

– Som øverste tillitsvalgte er det mitt ansvar å bringe klarhet i situasjoner der omdømmet til forbundet utfordres. Det registrerer jeg er tilfellet i denne saken, fortsetter skipresidenten.

Derfor har han bedt langrennskomiteen om å organisere en gjennomgang av medisinbruken.

– Detaljene i hvordan dette skal gjennomføres er overlatt til langrennskomiteen. Skulle det, mot formodning, vise seg at det finnes en uheldig praksis, er alle tjent med at dette kommer fram og håndteres på en god måte, sier Røste.

Tilbudt astmamedisin

Bakgrunnen for ønsket om en gjennomgang er de siste dagers saker om skilandslagets bruk av astmamedisin. TV 2 publiserte onsdag en sak hvor to anonyme langrennsløpere hevdet at de ble tilbudt astmamedisin i forbindelse med et løp selv om de var friske.

Antidoping Norge reagerte sterkt på opplysningene, og langrennssjef Vidar Løfshus valgte derfor å innkalle til pressekonferanse torsdag. Der hevdet han at det aldri blir tilbudt medisiner uten at utøveren er utredet.

Saken har skapt stor oppmerksomhet også i utlandet. Den finske dopinglegen Timo Seppälä mener blant annet at dette handler om doping.

Overfor Dagbladet sier Maurice Manificat at de franske utøverne ler av de «syke», norske langrennsløperne.

– Hvis de er syke, hvorfor konkurrere de da? Hvis man er sliten kan man ikke bare innta medisin og hente seg inn igjen, sier Manificat til avisen.

Ser på praksisen

Røste ønsker at langrennskomiteen tar seg av det praktiske rundt en gjennomgang. I arbeidet må den enkelte utøvers personvern ivaretas, samtidig som det skal være mulig å få informasjon på et overordnet nivå om bruken av medisiner, skriver Skiforbundet i pressemeldingen.