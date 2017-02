Kowalczyk vant prøve-OL enkelt

Sport

Av Bernt Harald Dysthe Brennevann

Det var hennes første verdenscupseier på over tre år. Kowalczyk har vært et stykke bak verdenseliten de siste sesongene, men mot de nest beste var hun i en klasse for seg på 15 kilometeren. Som kjent går blant annet de beste norske og svenske løperne nasjonale mesterskap.

- For et utrolig renn. Jeg ble veldig overrasket underveis da jeg skjønte at jeg fortsatt ledet med rundt minuttet. Jeg gjorde mitt beste og prøvde ikke å tenke på smertene i leggene. Følelsen var perfekt, spesielt i klassisk. Men det blir et mye tøffere renn i OL om ett år, sa en tydelig glad Kowalczyk i seiersintervjuet med FIS.

Anna Svendsen ble best av de norske jentene på skiathlonen. 26-åringen kjempet en stund om en plass på pallen, men i skøytedelen falt hun bakover. Tromsø-løperen gikk til slutt inn til en sjuendeplass. Det skilte 1.35,8 minutter opp til Kowalczyk.

Silje Øyre Slind var nest best av de norske med sin niendeplass på 15-kilometeren. Deretter fulgte Emilie Kristoffersen som nummer 15.

Tidlig luke

Ikke overraskende fikk klassiskspesialisten Kowalczyk tidlig en luke i et redusert felt i Pyeongchang. Ved skibytte halvveis ledet hun med 54,7 sekunder.

- Noe av det beste vi har sett av Kowalczyk i klassisk i vinter, sa NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Svendsen byttet ski som nummer tre, 55,2 sekunder bak ledetiden. Det tok ikke lang tid på skøytedelen før hun fikk problemer med å henge med.

- Det blir uansett en meget fin verdenscupplassering, sa Bjørn.

Trener lite skøyting

Kowalczyk trener nesten ikke på skøyting lenger. Lørdag hadde hun likevel en lett reise på vei mot en etterlengtet verdenscuptriumf.

- I forhold til verdenstoppen er det ikke bra nok, men det er litt bedre enn det verste vi har sett av henne ved et par anledninger før (i skøyting), mente Bjørn.

Den polske veteranen slo Elizabeth Stephen fra USA med 56 sekunder. Japanske Masako Ishida ble nummer tre. (NTB)