Korea: En OL-politisk drøm

De fem olympiske ringene er et av verdens sterkeste varemerker, i den forstand at de aller fleste på globusen skjønner hva de betyr. Det er lett å bli pompøs i omtalen av den olympiske idé, og når vinterlekene åpnes i Pyeongchang fredag 9. februar vil de sannsynligvis nå nye høyder. I hvert fall hvis tirsdagens møte i grensebyen Panmunjom lykkes.

For Nord-Korea har takket ja til invitasjonen fra sør om samtaler om deltakelse i Pyeongchang. OL-byen ligger åtte mil fra grensa. Samtidig har Sør-Korea og USA blitt enige om å utsette den planlagte militærøvelsen til etter at OL er over. Og i sin nyttårstale tok altså Nord-Koreas leder Kim Jong-un en forsonende holdning til naboen i sør og ønsket seg fredfylte leker i Pyeongchang.

Det er neppe bare OL-deltakelse samtalene vil handle om i neste uke, men det er altså OL som utløser samtalene. For IOC-president Thomas Bach er det fredfylt musikk i ørene. Hele internasjonal idrett har vært preget av korrupsjon, grådighet og doping, bildet har vært så mørkt at vår egen respekterte idretts-nestor Johan Kaggestad i VG foreslo at hele IOC burde legges ned.

Det skjer nok ikke, og det som nå skjer på Korea-halvøya er en av årsakene. Verden trenger noen få fellesarenaer. Men de kan ikke være preget av juks.

Det gjenstår å se hva Korea-naboene kommer fram til. Dette handler om symboler. Nord-Korea var med i OL i Rio de Janeiro i 2016 og tok to gull. I lekene i Sydney 2000, Aten 2004 og Torino 2006 gikk de to naboene sammen inn under åpningsseremonien. Skulle det samme skje nå, vil det være en sensasjon.

Sist nordkoreanere deltok på sørkoreansk jord var under Asia-lekene i Incheon i 2014. Men det er ikke mer enn en snau måned siden de to nasjonene møttes i fotballandskamp i Tokyo. Det var svært hissig stemning på banen. Nord-Koreas fotballandslag ledes som kjent av Jørn Andersen (!). Laget tapte 0-1.

Det er ikke all verden av utøvere Nord-Korea kan bidra med under OL, men det spiller mindre rolle. De eneste som pr. i dag er sportslig kvalifisert er kunstløpparet Ryom Tae-Ok og Kim Ju-Sik. Også kortbaneløpere på skøyter og noen langrennsløpere kan være aktuelle.

Koreakrigen startet 25. juni 1950 og varte i tre år da våpenhvilen inntrådte. Men i praksis varer krigen ennå. For det har aldri blitt signert noen fredsavtale mellom landene. Blir noe annerledes når ilden slukkes 25. februar?

Funfact: Fordi OL-byen Pyeongchang er så likt navnet på Nord-Koreas hovedstad Pyongyang, har Sør-Korea bestemt at navnet på OL-byen skal skrives PyeongChang (altså med stor C i midten) for at ikke turister skal havne i feil by.