Klønete straffer ødela for Liverpool

Sport

Av Anders Møllersen

Jermain Defoe scoret to ganger fra straffemerket da Liverpool måtte dele poengene med Sunderland i 2-2-kampen i Premier League mandag.

Defoe scoret på ett straffespark i hver av omgangene på Stadium of Light.

Sadio Mané, som reiser til Afrikamesterskapet senere denne måneden, så ut til å bli helten for bortelaget da han satte inn 2-1 etter 72 minutter, men senegaleseren ble i stedet syndebukk da han på klønete vis handset i eget felt seks minutter før slutt.

Defoe var sikker for andre gang og sikret ett viktig poeng for David Moyes med sitt 11. mål for sesongen.

Sturridge-mål

Daniel Sturridge sendte Liverpool i ledelsen etter 20 minutter, før Defoe utlignet fra straffemerket for første gang fem minutter senere.

Liverpool beholder andreplassen på tabellen, men opp til ligaleder Chelsea skiller det nå fem poeng. Ned til Manchester City på tredjeplass skiller det kun to poeng, etter at Pep Guardiolas menn slo Burnley 2-1 mandag.

Sunderland tok ett viktig poeng i nedrykkskampen, men ligger fortsatt under streken.

Klavan-felling

Sturrdige testet keeper Vito Mannone allerede etter åtte minutter på italienerens hjemmebane, men den tidligere Arsenal-keeperen dro fram en kjemperedning.

Mannone var nok en gang med på notene ti minutter senere, igjen på et skudd fra Sturridge, men da engelskmannen brukte hodet etter tjue minutter klarte ikke keeperen holde unna.

Defoe utlignet fra straffemerket etter at Ragnar Klavan la Didier Ndong i bakken, men i andre omgang tok Liverpool tilbake ledelsen.

Mané scoret så på bakre stolpe etter en corner, men Defoe utlignet altså fra straffemerket nok en gang.

City vant