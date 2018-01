Klæbos tynne Northug-håp

Sport

KOMMENTAR

Johannes Høsflot Klæbo presenterte sin drøm på Idrettsgallaen: Å få gå sprintstafett eller stafett sammen med Petter Northug i OL i Pyeongchang om en måned. Han er ikke alene om det ønsket.

Søndag fikk han svaret som Northug-fansen ikke ønsket seg. Petter Northug kom inn fem minutter bak de sju nordmennene som kom først i mål på tremila i Piteå. «Pinlig», beskrev Adresseavisens kommentator det. Hadde det vært best for Northug ikke å gå dette rennet heller?

Svaret er nei. Er han ferdig som toppløper? Det svaret må vi vente på. For mysteriet Northug fortsetter så lenge han selv ikke gjør noe for å forklare sine egne intensjoner. Hva la han i dette rennet? Ved å sky unna alle spørsmål opprettholder han mystikken rundt seg sjøl. Det er en del av magien rundt Northug.

Det nærmer seg deadline og det er bare to anledninger igjen til å vise at han er på gang med noe: NM på ski kommende uke ved Hamar og verdenscupen i Planica helgen etter. Slik det ser ut nå kan han gjerne bli slått ut av prologen i torsdagens NM-sprint også. Det er mange nordmenn som går fort på ski. Navn som Pål Golberg, Eirik Brandsdal og Sondre Turvoll Fossli kjemer også for å bli Klæbos lagkamerat i Pyeongchang.

Vinterens norske langrennsdrama fortsetter. Kanskje det er en seigpining av egen OL-desperasjon vi er vitne til. Hvis Petter Northug siktet mot seier på søndagens tremil, og mislyktes totalt, kunne han jo sagt det: «Dessverre, løpet er kjørt. Jeg får ta vare på minnene».

Men han sa ingenting. Og da lever spekulasjonene. For han trenger ikke vise så veldig mye for å slå seg inn på et norsk lag som sliter tungt. Presterer han i verdenscupen i Planica om to uker, er han i OL-troppen. Verre er det ikke. Med det forbehold at ingen har sett Petter Northug gå fort på ski i vinter. Han vet sjøl hva de to kommende ukene handler om. Er karrieren til tidenes største norske langrennsløper over? Bare hysteriet rundt dette OL-uttaket i norske og svenske medier viser hviken status han har. Den dagen det er slutt, vil de aller fleste savne ham.

Det er bare Johannes Høsflot Klæbo som ser ut som en norsk vinnerkandidat i herrelangrenn pr. i dag. Martin Johnsrud Sundby gikk på seg masse selvtillit med sin flotte avslutning av Tour de Ski. Og på tidenes mest innholdsrike Idrettsgalla målbar Klæbo ønsket til veldig mange. Han ønsker å gå på samme lag som sin læremester. Uten Northug er det ikke sikkert vi hadde hatt noen Klæbo i sporet. Men det poenget avgjør ikke OL-deltakelse.