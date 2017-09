Sport

Av Reidar Sollie

VALLE: Det var store jubelsceer som utspant seg på Vålerengas nye stadion ved kampslutt.

Et VIF-lag som ble presset lavt gjennom hele kampen, holdt tett. VIF ledet til pause etter mål av Stephanie Verdoia etter 17 minutter. Hun satte ballen i mål på en retur etter at Anne Lise Olsen hadde skutt i stolpen. Det ble også kampens eneste scoring. LSK hadde flere store sjanser til å utligne, men klarte det ikke.

Og det var vel strengt tatt Vålerengas eneste store sjanse i kampen også.

- En fantatsisk opplevelse og øyeblikk for meg. Den norske cupfinalen har jeg hørt mye om, sier VIFs amerikanske matchvinner. Hun scoret også tidenes første mål på i Vålerenga kultur- og idrettspark tidligere i sommer.

For trener Kjell Edvin Gustad er prestasjonen banebrytende. Han tok over laget i fjor etter at spillere og trenere hadde kommet og gått i årevis.

- Vi er i en historisk finale, og vi håper og tror på kontinuitet i Vålerengas kvinnesatsing, sier Gustad, som har hatt forskjellige roller i klubben i tretten år og kjenner den godt.

LSKs nedtur

– Vi møter et godt lag. Det er ikke utenkelig at vi kan tape en fotballkamp. Vi fikk ikke noe rytme i spillet vårt i dag, sa en skuffet LSK-trener Hege Riise til NRK.

– Det er kjipt å gå glipp av en cupfinale, fortsatte hun. Og hun vet hva hun snakker om.

LSK har vunnet både serie og NM tre sesonger på rad.

I serien er LSK åtte poeng foran tabelltoer Avaldsnes med tre kamper igjen å spille.

VIF-triumfen lørdag var en liten sensasjon da LSK kom til semifinalen som storfavoritt. Hos Norsk Tipping sto VIF-seier i fire i odds.

Keeper Michelle Betos spilte en meget god kamp for VIF i likhet med forsvaret foran henne som pakket LSKs spisser godt inn.

Dommeren hadde lagt til over fem minutter, men LSK klarte ikke å sette inn noen febrilsk sluttspurt.

Vålerenga gjør sin beste sesong noensinne med kvinnelaget i år. Tidligere i uka spilte laget 1-1 mot Stabæk, noe som bekrefter at laget har løftet seg opp på et høyere nivå.

KAMPFAKTA

NM fotball kvinner lørdag, semifinaler:

Vålerenga – LSK 1-0 (1-0)

Vålerenga kultur- og idrettspark: 635 tilskuere.

Mål: 1-0 Stephanie Verdoia (17).

Gult kort: Ingrid Marie Spord, LSK.

I finalen møter laget vinneren av Avaldsnes - Arna Bjørnar.

Finalen spilles 18. november.