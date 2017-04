KFUM og Bærum delte poengene

Sport

KFUM-arena (Dagsavisen): - Det er deilig å komme i gang. Det er en lang vinter og det er moro å endelig spille om poeng igjen, sier KFUM-trener Jørgen Isens til Dagsavisen etter kampslutt på Ekeberg.

Men de som hadde håpet å se et heltent hjemmelag fra første spark ble skuffet, for både KFUM og Bærum trengte lang tid på å få i gang maskineriet.

Ingen av lagene klarte å skape spesielt mye i løpet av de første 25 minuttene. Det bølget frem og tilbake, men hverken KFUM eller Bærum ønsket å risikere noe særlig for en tidlig scoring. Frykten for et tidlig baklengs var åpenbart større.

- Det var en dårlig start på kampen for vår del, sier KFUMS midtbanespiller Kristoffer Hagen om de første 25-30 minuttene av sesongens første kamp.

Spesiell situasjon

Men etter 25 minutter fikk vi en pussig situasjon på KFUM-arena som omsider skulle få fart i kampen. Kåffa-keeper Fredrik Johansen Mundal stod med ballen i hendene. Klokka tikket og til slutt fikk dommer Magnus Nicolai Koløy nok og valgte å benytte seg av 6-sekundersregelen. Dette er en regel man veldig sjeldent ser i praksis og til Mundals forsvar er nok dettee regelen som oftest blir brutt uten at det blåses for i fotball. Men Koløy hadde fått nok og dermed ble det inndirekte frispark til gjestene.

For å strø salt i såret til keeper Mundal utnyttet Bærum sjansen på best mulig vis ved at Jan Christian Aubert sendte kula i nettet og de gule og sorte i føringen.



- Det er litt spesielt at dommeren velger å blåse på det der synes jeg. Det er såpass tidlig i kampen også. Han burde ha gitt han en advarsel først i det minste, men når det er sagt så er det ikke derfor vi ikke vinner kampen i dag, sier Jørgen Isnes.



Etter dette spilte KFUM seg stadig mer inn i kampen og etter 36 minutter skapte de sin første store mulighet på et frispark fra Kristoffer Hagen som Emil Ekblom stusset videre, men forsøket gikk rett på Bærum-keeper Sondre Golden Midtgarden. Minuttet senere var Bærum og Moses Dramwi Mawa sin tur til å prøve seg, men skuddforsøket fra kloss hold ble alftor løst og Mundal hadde grei kontroll til tross for at ballen traff stolpen før den trillet utover dødlinja.

Perle

Omgangen var i ferd med å ebbe ut med 0-1 da Stian Sortevik skaffet Kåffa frispark på overtid. Kristoffer Hagen stilte seg opp på 25 meter.

Omgangs siste spark på ballen var av den aller vakreste sorten. Kula suste over muren og til venstre for en sjanseløs Midtgarden.

- Det var en god følelse. Å få den i første serierunde også er jo veldig deilig og det ga laget en "energiboost" inn til pause, sier en fornøyd Hagen om scoringen.

Den energien så det ut til at de rød, hvite og blå klarte å bevare gjennom pausen, for Kåffa-laget som presenterte seg i starten av den andre omgangen var et ganske annet enn det som starta kampen, og 11 minutter ut i omgangen fikk de en kjempesjanse til å gå opp i føringen. Chrostoffer Kringberg fikk ballen ute på sin venstreside og satte full fart fremover. Han dro seg hele veien ned til dødlinja før han fikk slått ballen 45 grader ut til Emil Ekblom i feltet, men avslutingen til spissen stod ikke i stil og gikk rett til himmels.

- Vi hadde en veldig god periode fra 45-60. minutt. Jeg skulle ønske meg mer av det litt oftere, sier Jørgen Isnes.

De store mulighetene uteble

Den siste halvtimen fortonte seg ganske likt som de første 45. Det bølget og begge lag skapte noen halvsjanser. Bærum hadde en skummel dødball ti minutter før slutt der flere spillere fra begge lag havnet i dueller foran KFUM-målet, men Mundal endte til slutt opp med ballen. Minuttet senere ropte hjemmefansen på straffe da Erikson Spinola Lima fosset gjennom feltet og ble taklet, men dommer Koløy gjorde helt rett da han blåste hjørnespark fremfor straffespark.

Dermed endte det med poengdeling mellom de to lagene, hvilket Isnes synes var helt greit.

- Det er et "fair" resultat. Vi varierer litt for mye. Jeg skulle gjerne sett at vi var noe mere fremmoverretta. Bærum er - som oss - et spillende lag, og jeg synes ikke vi var gode nok til å ta dem når de var i ubalanse. Det må vi bli bedre på.

Hvilke positive svar fikk du?

- Det var solid defensivt, vi slipper dem nesten ikke til en eneste sjanse og baklengsmålet var vi litt uheldige med. Så jeg er fornøyd defensivt, mens vi har litt å jobbe med offensivt, konstaterer Isnes.



Kampfakta

KFUM-Bærum 1-1 (1-1)

KFUM-arena: 264 tilskuere.

Mål

0-1 Jan Christian Aubert (29), 1-1 Kristoffer Hagen (45).

Gule kort

Kristoffer Hagen (48), Christoffer Amlie Dahl (64), Cato Pathmamathan Valøy (90), KFUM.

Kamran Ali Iqbal (90), Bærum.

Innbytter:

Fredrik Levorstad inn for Emil Mikael Ekblom (61), Kenneth Di Vita Jensen inn for Stian Kommandantvold Pettersen (75), Cato Pathmamathan Valøy inn for Kristoffer Hagen (87), KFUM.

Emmanuel Nii Ashitey Amarh inn for Emanuel Kot Chol Tafesse (77), Mads Fredrik Olsen Hasle inn for Jan Christian Aubert (84).



Øvrige resultater 2. divisjon avdeling 1:

Finnsnes-Grorud 0-1

Brumunddal-Kjelsås 1-0

Nybergsund/Trysil-Skeid 0-1

Alta-Follo 2-0

Asker-Ham-Kam 1-5