Justjugov utfordrer og provoserer

OBERSTDORF: Årsaken var en disputt han hadde med svensken Marcus Hellner underveis. En irritert Justjugov slo til Hellner to ganger med staven. Justjugov sier at han gjordet som hevn fordi han mente at Hellner var for nærgående. Hellner freste i målområdet og gikk rett bort til russeren.

Episoden ble et samtaletema under pressekonferansen, og Justjugov skuffet ikke med svaret sitt.

–Jeg er ikke en gutt som liker å bli slått. Jeg kan stoppe opp og slåss underveis om det skulle trengs, fastslo den store bamsen på nesten to meter.

Annenmann Martin Johnsrud Sundby hadde denne kommentaren til julingtaktikken.

–Nå har ikke vi slik MMA-trening innlagt i sesongoppkjøringen, så jeg skal i hvert fall ikke stoppe og slåss med ham, kom det med et smil om munnen fra Sundby.

Martin Johnsrud Sundby karakteriserer årets Tour de Ski som tøffeste touren han har opplevd.

Årsaken til den uttalelsen er veldig enkel: Den russiske opponenten Sergej Justjugov.

Etter at Justjugov vant 20-kilometeren i skiathlon i Oberstdorf står han med tre seirer på like mange forsøk i årets Tour de Ski.

Med 29,5 sekunder å gå på ned til Sundby foran onsdagens jaktstart, kan han til tross for meldingene om snøvær og rollen som brøytepatrulje gå mot sin seier nummer fire på rad.

Sundby går mot en hard oppgave for å forsvare fjorårsseieren.

–Hva kan du si om Sergej Justjugov akkurat nå. Han virker sterk?

–Virker sterk er vel et understatement. Han er helt rå. Som jeg sa i stad, så er han verdens beste skiløper i øyeblikket, og det er liksom ikke noe tvil om det. Han behersker alt. Jeg må ta meg sammen, og dette her er vel den tøffeste kampen innen tour jeg har hatt, konkluderte Sundby.

Annerledes

Sundby virker pigg han også. Spørsmålet er om han er like pigg som i fjor. Da ledet han med tre minutter før starten på den siste etappen.

–Det er umulig å si hvordan jeg ligger an sammenlignet med for ett år siden. I fjor var touren skreddersydd for meg. I år er den ikke det. Dette er en totalt annerledes tour. Finishmessig er jeg på et høyere nivå enn i fjor, men den totale formen skal ikke være der før i slutten av februar, så den er litt under pari, sa Oslo-gutten.

Tirsdag gjorde han det heller ikke enklere for seg selv med å gå feil rett før det skulle spurtes om bonussekunder på skøytedelen. Den tabben tok han helt på egen kappe.

–Jeg gikk feil ved vending og skar ut i feil bane. Jeg turde ikke å skjære rett til høyre og risikere tidsstraff, og jeg valgte å snu for å unngå det. Det er kjipt at jeg mister muligheten til å ta noen bonussekunder, det gikk en 10-12-15 sekunder der.

Sundby sier at han bare kom rundt svingen og misset på løypa. Han sa at han ikke hadde gjord researchen sin skikkelig.

–Jeg tenkte bare hvordan jeg skulle løse det, og jeg tror jeg gjorde det riktige valget.

Usportslig?

Landslagskollega Didrik Tønseth mente at Sergej Justjugov opptrådte usportslig da han bare dundret på videre i stedet for å vente på Martin Johnsrud Sundby.

Det var ikke Sundby selv enig i.

–Han gikk for spurtprisen. Jeg lå også i tet for å kjempe om de bonussekundene som lå 300 meter fram i løypa, og han lå bak meg. Han kunne ikke stoppe for å vente på meg for å tape de sekundene. Selvsagt må han gå for de sekundene. Hva skal han gjøre? Han må lov til å kjempe om de bonussekundene. Så har jeg et herlig lag rundt meg som gikk opp i tet og sørget for at farten roet seg i etterkant og jeg kom meg raskt opp igjen. Jeg setter stor pris på det når jeg driter meg ut. Sergej Justjugov var ikke usportslig i dag, det må vi bare sette en strek over med en eneste gang.

Sundby sier at han tapte minst ti unødvendig sekunder på tabben, men var ikke sikker på at det ville ha altfor mye å si med tanke på snøværet som er meldt foran onsdagens jaktstart. Snøværet kan gjøre det utfordrende å gå i tet. Det er lettere å gå bak og skli inn sekunder.

–Det er synd at morgendagens vær kommer til å avgjøre så mye. Det kommer til å vise seg at det vi har gjort de tre første etappene ikke har altfor mye å si. Jeg tror mye kommer til å bli nullet ut i morgen, og det synes jeg er kjedelig, men sånn er det når vi driver med utendørsidrett, sa Røa-løperen. (NTB)

Resultater:

Menn, 20 km:

1) Sergej Justjugov, Russland 48.40,4, 2) Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.00,6 min. bak, 3) Dario Cologna, Sveits 0.01,0, 4) Alex Harvey, Canada 0.02,7, 5) Marcus Hellner, Sverige 0.03,6, 6) Simen Hegstad Krüger, Norge 0.03,8, 7) Matti Heikkinen, Finland 0.05,9, 8) Maurice Manificat, Frankrike 0.06,5, 9) Jean Marc Gaillard, Frankrike 0.06,9, 10) Devon Kershaw, Canada 0.07,4.

Øvrige norske: 11) Emil Iversen 0.08,3, 14) Niklas Dyrhaug 0.13,6, 20) Sjur Røthe 0.15,5, 21) Hans Christer Holund 0.16,7, 25) Didrik Tønseth 0.27,5.

Brøt: Finn Hågen Krogh.

Tour de Ski (3 av 7 etapper):

1) Justjugov 1.14.34,6 timer, 2) Sundby 0.29,5 min. bak, 3) Harvey 1.09,3, 4) Cologna 1.25,4, 5) Hellner 1.42,4, 6) Iversen 1.44,5, 7) Andrew Musgrave, Storbritannia 2.01,7, 8) Hegstad Krüger 2.09,5, 9) Manificat 2.10,9, 10) Tønseth 2.13,2.

Øvrige norske (topp 30): 13) Dyrhaug 2.22,8, 15) Røthe 2.26,2, 17) Holund 2.36,6.

Verdenscupen (12 av 32 konkurranser):

1) Sundby 682, 2) Krogh 455, 3) Justjugov 400, 4) Heikkinen 395, 5) Iversen 391, 6) Harvey 339, 7) Calle Halfvarsson, Sverige 316, 8) Johannes Høsflot Klæbo 304, 9) Hellner 291, 10) Pål Golberg 280.

Øvrige norske (topp 30): 12) Krüger 202, 14) Tønseth 171, 15) Dyrhaug 149, 16) Holund 137, 18) Røthe 136, 24) Anders Gløersen 109.

Distansecupen (7 av 19 renn):

1) Sundby 432, 2) Heikkinen 275, 3) Krogh 226, 4) Justjugov 218, 5) Harvey 215, 6) Hellner 174.

Øvrige norske (topp 30): 7) Iversen 170, 8) Tønseth 168, 10) Krüger 154, 13) Gølersen 109, 16) Dyrhaug 105, 18) Holund 101, 20) Røthe 96, 22) Simen Andreas Sveen 77, 26) Klæbo 60.