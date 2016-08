Joshua King: - Jeg kjedet meg

Sport

Av Steinar Bjerkmann

ULLEVAAL STADION: Bournemouth-spissen var den eneste offensive spilleren med særlig slagkraft i de første 45 minuttene onsdag.

Årets siste sommerkveld var sur og kald. Ute banen var det også lite som varmet før pause. Et av unntakene var King, som tydelig er full av selvtillit og energi før VM-kvalifiseringen åpner mot Tyskland søndag.

– Jeg ble veldig alene og kjedet meg på topp. Derfor ble jeg ganske dyp etter hvert for å prøve å involvere meg mer med ballen. Det er en slik kamp det blir på søndag, dersom vi spiller med én mann på topp. Det kommer ikke til å bli lett, men når vi først får ballen blir det kontringer. Forhåpentlig blir det en del bakrom jeg kan løpe i for å få opp laget, sa King til NTB.

– Det er selvfølgelig skuffende at vi taper. Det var en bra trening, bedre enn å trene på Ullevaal eller Nadderud. Vi fikk litt kamptrening under beltet. Vi har ikke møttes siden kampen mot Island her på Ullevaal, påpekte spissen.

Søndag i bakhodet

– Kan vi forvente en helt annen innstilling søndag?

– 110 prosent. Jeg kan ikke snakke for alle sammen. Jeg visste jeg bare skulle spille 45 minutter. Jeg ville ikke spille mer enn det. Det er søndag som teller. Når du går ut med flagget på brystet må du gi alt, men du har i bakhodet, i alle fall jeg, at det er søndag som gjelder.

– Dette var kamptrening for å bli klar til Tyskland. Jeg synes ikke vi presterte noe bra i det hele tatt. Vi får håpe at vi etter å ha spilt en så dårlig kamp og ha prestert så svakt, får en «reality check» og starter 110 prosent på søndag.

King spilte sin 23. A-landskamp. Han var svært bevegelig, men også så ensom at han måtte ned i midtsirkelen og hente ballen. Angriperen er helt klart farligst foran mål. Der har landslagssjef Per-Mathias Høgmo noe å tenke over før møtet med den regjerende verdensmesteren.

Det var Kings dragninger og forsøk på kombinasjoner som fikk fart på publikum. I tydelig form var King en av få som preget førsteomgangen mot hviterusserne. Oslo-gutten kom selv til få avslutninger, men var arkitekten da Veton Berisha kunne gitt Norge ledelsen etter en knapp halvtime.

Med et fint raid på venstrekanten kom King seg fri, fikk lagt inn med venstrefoten og fant Berisha, men Greuther Fürth-spilleren avsluttet utenfor.

Må få mer hjelp

Det flotte angrepet kom i en kort periode der Norge skrudde opp intensiteten i spillet. King viste at han har gjort spissrollen til sin for landslaget, men samtidig må Bournemouth-spilleren få mer hjelp skal Høgmos menn være i nærheten av mål og poeng mot Tyskland.

Mot slutten av førsteomgangen dabbet King litt av. Han ble byttet ut etter en første omgang der han var blant Norges beste spillere, for ikke å si den beste.

Norges 7-er fikk sitt store gjennombrudd i Premier League sist sesong. Denne sesongen har King satt seg mål om å score 15 mål.

Alexander Sørloth erstattet King etter pause. Erstatteren var nær scoring etter 75 minutter, men rotet vekk en dobbeltsjanse. (©NTB)