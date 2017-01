Sport

Bjørgen var innkalt som karaktervitne i dopingsaken mot Therese Johaug i Norges Idrettsforbunds domsutvalg.

– Jeg hadde gjort det samme som Therese i denne situasjonen her. Som en utøver med lang fartstid har jeg bestandig spurt landslagslegen. Det er rutiner som alltid hadde vært der. Jeg hadde stolt mer på Fredrik (Bendiksen, landslagslegen, red.anm.) enn å ha gjort denne undersøkelsen selv.

– Hva om du i neste uke hadde fått en medisin av en lege? spurte dommer Ivar Sølberg.

– Jeg hadde spurt legen på samme måte, men i lys av denne saken er det nye rutiner fra skiforbundet å sjekke selv. Uansett hadde det vært en trygghet å spørre landslagslegen.

– I dag er det spesifisert at man skal gjøre egne undersøkelser?

– Vi har endret utøveravtalen som vi fikk på nyåret. Der det sto at en har et eget ansvar for hva vi putter oss i.

Bjørgen tegnet i sin forklaring et bilde av tidligere landslagslegen Bendiksen som en mann utøverne nærmest stolte blindt på.

– Han var bunnsolid i alt han gjorde. En fyr vi kunne stole helt og holdent på. Han er nok kanskje den legen med mest erfaring og kunnskap som vi har hatt, sa Bjørgen.

Bendiksen ble ansatt som landslagstrener for det norske kvinnelandslaget på våren 2014. Da var han ferdig med et engasjement som norsk sjeflege under OL i Sotsji.

– Det første året brukte han mye tid på å bli kjent med oss, og jeg kjente at jeg raskt fikk tillit til han, sa Bjørgen på Ullevaal stadion torsdag. (NTB)

